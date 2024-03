"Il cammino per la parità è ancora lungo"

Baraldi*

Ma ci trova unite e appassionate e militanti nel percorrerlo assieme. Ora che si è finalmente appreso che anche per le donne, e soprattutto per le donne, la libertà dalla violenza, dall’esclusione, dalla subalternità si qualifica anche attraverso l’indipendenza economica, ribadiamo che diritti civili e sociali devono trovare uguale riconoscimento e protezione e che nessun diritto è acquisito per sempre, come ricordava Simone de Beauvoir, come molti rigurgiti reazionari testimoniano, o come quando le istituzioni ci chiedono di "accontentarci e non avere fretta". Non ci bastano le rappresentazioni rituali e i cerimoniali delle amministrazioni con la loro propaganda elettorale, se di fatto non c’è un progetto per le donne. Lo vediamo a Ferrara, dove si è persa una grandissima occasione: perché per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per attenuare le disuguaglianze in ambito scolastico, domestico e lavorativo sono previste quasi esclusivamente misure indirette nell’utilizzo dei fondi del Pnrr? ... Una nuova società narrata dalle donne ci attende.

Buon otto marzo, sempre.

Conferenza delle Donne democratiche di Ferrara*