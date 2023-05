’Il Campanello’ sul palco del teatro Abbado

FERRARA

’Il Campanello’ di Gaetano Donizetti in scena questa sera al teatro comunale Abbado. Prosegue la fortunata collaborazione tra il Teatro Abbado e il conservatorio Frescobaldi di Ferrara: una produzione composta dai migliori cantanti e musicisti del

conservatorio cittadino. Si chiude stasera alle 20, infatti, la due giorni dedicata alla farsa in un unico atto del compositore bergamasco. Lo spettacolo, inserito nella Stagione d’opera

e balletto 202223 del Comunale, con la regia di Giovanni Dispenza, vede impegnati i solisti,

il coro del conservatorio Frescobaldi di Ferrara, in collaborazione col Coro Santo Spirito, preparato e diretto da Manolo Da Rold, e l’orchestra del conservatorio Frescobaldi di Ferrara, diretta da Marco Titotto. Si tratta di un’opera buffa in un atto rappresentata per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1836. Il libretto, dello stesso Donizetti, è tratto da un vaudeville rappresentato a Parigi solo pochi mesi prima e testimonia la leggendaria rapidità del compositore, che scrisse l’opera in otto giorni, per venire incontro alle richieste dell’impresario Filippo Pellegrino.

Il successo della farsa risollevò le difficoltà economiche del Teatro Nuovo e dopo questo allestimento, che conteneva dialoghi parlati in napoletano, Donizetti aggiunse i recitativi in italiano con l’aiuto di Salvatore Cammarano, con cui aveva collaborato l’anno prima per Lucia di Lammermoor. Dopo un periodo di grande successo nell’Ottocento, l’opera è tornata in repertorio nei teatri italiani a partire dagli anni Cinquanta del Novecento.

I ruoli sono affidati a Kim Minji e Elena Maria Giovanna Pinna (Serafina), Zhou Qihang e Carlo

Torriani (Don Annibale Pistacchio, speziale), Shao Longxing e Zheng Chujing (Enrico, innamorato di Serafina), Greta Cognolato e Zeng Lanya (madama Rosa madre di Serafina), Chen Zhipeng e Liu Xiangyu (Spiridione, garzone). La vicenda si svolge a Napoli. La giovane e bella Serafina viene promessa in sposa a Don Annibale Pistacchio, speziale, con gran dispetto dell’innamorato di Serafina (ricambiato), il giovane Enrico.

Biglietti 10 euro. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it su Vivaticket e in biglietteria del teatro.