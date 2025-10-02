"Il campeggio? Crea un danno commerciale"

"Non sono contro gli investimenti a vantaggio del turismo, ma questi rischiano di far morire l’intero comparto commerciale del lido degli Scacchi e credo anche dell’adiacente lido di Pomposa. Credo sia doveroso esprimere tutta la mia contrarietà alla chiusura della strada di pubblica utilità, la via Genova, a larga percorrenza turistica, operativa da più di cinquant’anni e recentemente ristrutturata con pista ciclabile, illuminazione e verde attrezzato con parcheggi presenti lungo la via". E’ Marco Giatti (nella foto), storico commerciante di Lido degli Scacchi, con oltre cinquant’anni di presenza in via Alpi Centrali, che spiega: "Sono venuto a conoscenza della grande opera di costruzione del campeggio, iniziata giorni fa in via Genova, nonchè della chiusura della via di collegamento tra il retro spiaggia di Porto Garibaldi, presso il Vascello d’Oro, e i Lidi Scacchi e Pomposa. A parte la mancata informazione, secondo me quando si stravolge, come in questo caso, parte del territorio, ci tengo a esprimere il mio disappunto per la chiusura definitiva di via Genova". Lo storico commerciante mostra, per supportare quanto affermato, il progetto di un campeggio che si chiamerà "Comacchio Camping Village", occuperà una superficie di circa 40 ettari e sarà delimitato da una parte dalla strada provinciale panoramica Acciaioli, occupando un’area che si protrae verso il mare e che porterà alla chiusura, poiché all’interno della struttura che sta sorgendo, di via Genova.

"In passato possedevo anche io un pezzo di circa 900 metri di quella strada – riprende –, mi avevano detto che non si poteva fare nulla e quindi l’ho donato al Comune di Comacchio. Stiamo parlando di una strada larghissima, asfaltata da poco, che consentiva il passaggio sia delle automobili, che di coloro che usano la bicicletta da Lido Scacchi verso Portogaribaldi e viceversa, in piena sicurezza. Adesso dovranno spostarsi sulla strada panoramica Acciaioli, con tutti i rischi che questo comporta. Credo che se si fosse fatto tutto dialogando anche con coloro che hanno attività sui due lidi – conclude Giatti –, avremmo potuto trovare soluzioni che contemplano la crescita del territorio e la salvaguardia di chi vi opera e lavora a favore dei turisti da sempre".

cla. casta.