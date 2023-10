Il campione Andrea Giani ospite del Panathlon club

’La pallavolo per un campione del mondo: Andrea Giani si racconta’, questo il titolo del convivio che il Panathlon Club Ferrara propone domani alle 18.30 a Palazzo Roverella di Corso (Ferrara, Corso della Giovecca, 47).

Sarà un convivio dalla formula insolita rispetto a quelli organizzati normalmente dal Club, moderato da Alessandro Sovrani e composto da un incontro aperto al pubblico, in particolar modo ai giovani della pallavolo ferrarese, grazie alla collaborazione col comitato Fipav, aperto poi a chi volesse partecipare nei limiti di capienza della sala (consigliato scrivere preventivamente a panathlonclubferrara@gmail.com). Andrea Giani, tre volte campione del mondo e considerato tra i più grandi pallavolisti di tutti i tempi, simbolo della ’Generazione di fenomeni’, il gruppo di giocatori che costituirono la base della nazionale italiana nel corso degli anni ‘90, una delle formazioni più forti di tutti i tempi, ora è allenatore della nazionale francese, con la quale ha conquistato l’oro alla Volleyball nations league 2022, ha scritto pagine indelebili della pallavolo, fatte anche con dichiarazioni da testimonial dello sport come "La pallavolo è un gioco di squadra. Io ho vinto tanto, ma certo non da solo", un insegnamento ai giovani.