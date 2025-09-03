Il campo sportivo alla X Martiri: "Dedizione e cura degli atleti"

La società sportiva X Martiri approda a Vigarano Mainarda aggiudicandosi il bando per la gestione del campo sportivo comunale (e non del palasport come scritto erroneamente ieri). L’avviso pubblico, è scaduto lo scorso 14 agosto e ha visto come unica candidata la storica società ferrarese, già ben radicata in paese, dove gestisce il campo di calcio di Vigarano Pieve e conta numerosi bambini e ragazzi vigaranesi iscritti. Una società conosciuta per la preparazione tecnica e la capacità di diffondere i valori dello sport tra i bambini e i giovani.

"Siamo felici che la gestione del campo – dichiara il sindaco Davide Bergamini – vada ad una società solida e con le risorse adeguate per organizzare al meglio le attività in un impianto come quello di Vigarano Mainarda, che ripartirà con una nuova vitalità, contribuendo ad arricchire il panorama sportivo del territorio". Entusiasmo e tanta voglia di crescere emergono anche dalle parole del presidente di X Martiri, Iacopo Buriani, e del direttore sportivo Riccardo Alberani, già pronti a mettersi al lavoro per le prime operazioni di sistemazione dell’impianto.

"La X Martiri è una grande famiglia dove passione e sacrificio sono le parole d’ordine – aggiunge l’assessore allo sport Daniela Patroncini –. In questi anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare la cura e la dedizione degli allenatori e dello staff verso i giovani atleti, prima di tutto dal punto di vista umano. Oltre alle competenze tecniche, hanno dimostrato la capacità di accompagnare i ragazzi in una fase delicata della crescita con professionalità e di coinvolgere le famiglie nelle attività svolte".

Il campo di calcio di Vigarano Mainarda sarà attivo sette giorni su sette: durante la settimana ospiterà gli allenamenti della prima squadra e delle varie categorie, a partire dai piccoli amici. Nei fine settimana, invece, il campo sarà teatro delle partite delle giovanili dell’Under 16 e dell’Under 17.