Il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse sarà intitolato a Gianfranco Bozzao

Presto il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse, nella nostra città, in passato casa dell’Audax ma da diversi anni gestito dalla società Dribbling, sarà intitolato a Gianfranco Bozzao. L’ok definitivo è arrivato attraverso la delibera della Giunta comunale, che ieri ha dato via libera alla proposta di intitolazione dell’impianto, con cerimonia prevista per domenica 8 giugno. Bozzao, indimenticato biancazzurro, è nato a Venezia nel 1936, ma è stato a tutti gli effetti una bandiera della Spal nella quale ha giocato prima dal 1958 al 1961 e poi dal 1962 al 1968. Nel corso della propria gloriosa carriera da calciatore, ha indossato pure la maglia della Juventus, collezionando oltre 200 gettoni nella massima serie. Successivamente ha fatto l’allenatore, mettendo le radici nella nostra città dove ha vissuto con la famiglia fino al 2019, l’anno in cui è scomparso all’età di 82 anni.

SPAL FEMMINILE. Grande soddisfazione in casa Spal per la convocazione di Federica Faggioli in Nazionale italiana Under 15. L’atleta biancazzurra classe 2010, grande talento delle formazioni Under 15 e Under 17, è stata chiamata per lo stage delle Azzurre in programma fino a giovedì prossimo presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. Nell’ultima giornata di raduno è fissata una gara amichevole contro il Livorno Under 13, in programma alle 11.

Intanto, proprio Faggioli è stata grande protagonista lo scorso weekend andando a segno sia con la selezione Under 17 sul campo dell’Imolese (1-3 il punteggio per le biancazzurre) che col gruppo Under 15 in casa contro la Carrarese. La prima squadra invece non ha giocato a causa della sosta del campionato di serie C: le ragazze di Leo Rossi torneranno in campo domenica 27 aprile in trasferta contro il Riccione. A cinque giornate dalla fine del torneo l’Accademia Spal occupa una brillante quinta posizione a -2 dal Trento e +7 sulla Jesina.

