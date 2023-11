Il camposanto del paese è entrato a far parte dei cimiteri monumentali

Il cimitero di Tresigallo, esempio di architettura razionalista che sorge nella località del Comune di Tresignana, è entrato a far parte del circuito dei cimiteri storici e monumentali i giorni, infatti, la Regione ha accolto la richiesta inviata dal Comune e inserito il nostro Cimitero nelle graduatorie per la concessione del riconoscimento dedicato ad edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva. Il camposanto, che sorge in via Corridoni e il cui progetto originale risale al 1934, è situato al termine dell'asse prospettico che taglia il paese longitudinalmente e collega idealmente il cimitero alle fabbriche, attraverso piazza della Rivoluzione, con evidenti connotati simbolici. Il cimitero è circondato da un muro di cinta che viene spezzato, per sottolinearne l’ingresso, da un portale a trifora. Oltre alla chiesetta ed all’ossario, all’interno è custodita la tomba monumentale di Edmondo Rossoni, fautore della rifondazione razionalista di Tresigallo. A spiccare sulla facciata della chiesetta, è l’angelo scolpito dall’artista Enzo Nenci. Oltre ad essere luogo della memoria e della preghiera, da tempo il cimitero di Tresigallo è stato inserito nel percorso turistico della località, diventando meta per visitatori. Indubbiamente, il riconoscimento ottenuto dalla Regione dà ulteriore lustro al complesso, certificandone l’importanza: "Ne siamo orgogliosi – afferma il sindaco di Tresignana, Laura Perelli -. Così, il cimitero di Tresigallo entra di diritto nei percorsi culturali e di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico dell’Emilia-Romagna. Altresì, tale riconoscimento ci consentirà nel tempo di accedere a finanziamenti regionali per progettualità legate al complesso".

v.f.