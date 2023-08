Il candidato della sinistra "I nomi fatti? Di qualità Ma non abbiamo fretta Un programma condiviso"

di Federico Di Bisceglie

"Pensiamo che il nostro candidato sindaco verrà fuori a breve. Ma vogliamo fare bene più che in fretta". La voce è quella del segretario provinciale del Pd, Nicola Minarelli che ribadisce un approccio metodologico molto chiaro. In una nota firmata a quattro mani – Minarelli, appunto e il segretario comunale dem Alessandro Talmelli – la dirigenza del Pd fa sapere che "non c’è stato alcun incontro con i nominativi indicati dal Carlino che, insieme a quelli che sicuramente continueranno ad uscire sulla stampa, ci teniamo a sottolineare essere di altissima qualità e costituiscono risorse davvero preziose, per la città, non solo per il centrosinistra". D’altra parte, scandiscono segretario provinciale e comunale dem, l’articolo che tratteggiava i profili di alcune candidature – con l’avvocato Fabio Anselmo in pole, assieme all’outsider Laura Calafà - "conferma l’attesa e il fermento da parte di larga parte della società ferrarese che non si riconosce nelle politiche dell’attuale giunta e che ripone fiducia in vera ed autorevole alternativa". Due "visioni contrapposte e ben distinte della città", dice qualcuno dalle parti del centrosinistra. Il Pd sostiene, dunque, di non aver incontrato i profili delle personalità di cui abbiamo scritto. Tuttavia, proprio il segretario provinciale del Pd, in una recente intervista su queste colonne, aveva chiarito che il profilo di candidatura auspicabile per radunare il fronte del centrosinistra sarebbe di estrazione civica. Ebbene, sia l’avvocato Anselmo che la docente Calafà corrisponderebbero a questo identikit. Non è abbastanza? Forse. A ogni modo "il Pd di Ferrara – confermano i segretari - è impegnato insieme a tante altre forze politiche e realtà civiche". Il partito "sta facendo un percorso condiviso per la costruzione di un programma innovativo, di prospettiva, all’altezza di quella grande città che è Ferrara e che il candidato interpreterà al meglio affinché il nostro capoluogo possa collocarsi al pari delle altri grandi città dell’Emilia Romagna".

Il riferimento, insomma, resta viale Aldo Moro. La governance Bonaccini. Ma questo come si concilia con la nuova guida del partito a trazione schleiniana? E, soprattutto, quanto la componente dei sostenitori della neo segretaria vorrà dire la propria sulla designazione del candidato per il 2024? Non è un affare interno solo al Pd, quest’ultimo. Perché, se è vero che i dem saranno gli azionisti di maggioranza del campo largo (absit iniuria verbis), sarà utile che siano i primi a essere compatti e a guidare il tavolo dell’opposizione verso un’unica direzione. "Nella riunione del luglio scorso a Barco – concludono Talmelli e Minarelli – tutti i partiti e le forze civiche presenti hanno confermato la volontà di proseguire questo percorso. Nessuna fuga in avanti: per noi la serietà e il rispetto degli impegni sono determinanti". Bene. Ma il nome?