"Il candidato non va scelto per la tessera"

"Fratelli d’Italia, quale primo partito della coalizione di governo, ha tutto il diritto di esprimere una proposta per il futuro sindaco di Lagosanto e di avanzare la candidatura dell’avvocato Gianluca Bonazza in alternativa al sindaco uscente. La volontà non è mai stata quella di piantare bandierine o rivendicare spazi, bensì perché si crede che Lagosanto meriti di più e di meglio". Così il coordinatore comunale di Fd’I Fabrizio Bellini replica al segretario provinciale della Lega Ottavio Curtarello che ha espresso l’intenzione del proprio partito di sostenere la ricandidatura del primo cittadino uscente Cristian Bertarelli. Bellini, in una nota, registra come "la Lega pare abbia già deciso, sottraendosi a qualunque ipotesi di confronto costruttivo volto ad effettuare, per il paese di Lagosanto, la migliore scelta possibile" e ribatte, sostenendo che Fd’I "non accetta imposizioni da nessuno, men che meno da un partito che pensa solo a fare il pieno di candidature, senza preoccuparsi delle qualità delle persone e della buona amministrazione del paese. Da oggi, quindi, Fratelli d’Italia si considera in campagna elettorale a sostegno dell’avvocato Gianluca Bonazza, persona capace. Vinca quindi il migliore". Sulla questione interviene anche il senatore di Fd’I Alberto Balboni: "Leggo che il segretario della Lega Curtarello interpreta a suo uso e consumo il discorso che ho fatto una settimana fa al Congresso di Forza Italia. In quella occasione ho detto che auspicavo l’unità del centrodestra in tutti i comuni chiamati al voto, annunciando che a gennaio avrei convocato i segretari provinciali di FI, Lega e Fratelli d’Italia per avviare un confronto franco e costruttivo. Curtarello da par suo ne trae come conseguenza illogica che Fratelli d’Italia sul territorio non avrebbe il diritto/dovere di avanzare proprie proposte e lancia il solito diktat di un passato che evidentemente non gli ha insegnato nulla: il candidato che decide la Lega non si discute, persino in un piccolo centro come Lagosanto, dove tutti sanno, meno Curtarello, che il sindaco uscente della Lega non convince una larga parte degli elettori". Balboni spiega di aver rimarcato al congresso di FI "che il candidato sindaco deve essere scelto in base alle sue capacità e non in base alla tessera" e che "tutti i partiti hanno la stessa dignità, a prescindere dai voti che prendono, di proporre quello che reputano il migliore. Con questo spirito intendo andare avanti. Se la Lega pensa di presentarsi al tavolo provinciale che convocherò solo per imporre le sue scelte, può anche risparmiarsi la fatica".

Valerio Franzoni