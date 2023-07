Il candidato senza identità Su 173 buste, una anonima Unife annulla il test a tutti

di Lucia Bianchini

C’è una prova eseguita in più, senza nome. Così l’Università di Ferrara annulla a tutti i candidati lo scritto dell’ottavo ciclo del Tfa sostegno, percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, che si è svolta il 13 luglio scorso.

Unife ha infatti comunicato ieri che a fronte di 177 ammessi alla prova, 172 candidati sono risultati regolarmente riconosciuti mediante verifica di un valido documento d’identità personale e apposizione della firma sul registro allegato al verbale in parola. Alla fine sono state però consegnate 173 buste contenenti i fogli di svolgimento dell’elaborato. Quindi una delle prove, per quanto consegnata con annessi dati anagrafici, e in più rispetto al numero di candidati che si sono effettivamente iscritti al test.

Rilevata la difformità fra il numero di buste consegnate alla commissione al termine della prova e il numero dei candidati regolarmente identificati, l’ateneo, per autotutela da contenziosi legali e per "tutela del prevalente interesse pubblico funzionale al legittimo e regolare svolgimento della procedura concorsuale", ha ritenuto di dover annullare la prova, dando il compito alla commissione esaminatrice di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova scritta, in cui saranno convocati solo i candidati presenti e identificati all’appello del 13 luglio.

Peccato che la prova orale sia già fissata per la metà di settembre, insieme a quelle per i precedenti cicli di istruzione: "Faremo lo scritto il 15 agosto? – è lo sfogo di una candidata, che prosegue – Se la prova non è di nessuno e non è di chi è nella lista, la si annulla. Trovo incomprensibile che la rettrice abbia annullato a tutti la prova, non è possibile che per una persona che non rispetta le procedure siano danneggiati tutti i partecipanti".

Nello specifico, le motivazioni che l’università ha dato ai candidati, avvertiti tramite posta elettronica, sono "l’impossibilità di risalire all’identità del candidato a cui corrisponde la busta eccedente e che ha svolto la prova", e il fatto che non c’è la certezza "che il candidato non registrato abbia indicato nella busta il proprio nominativo o nominativo di altri", né quindi che possa "aver svolto la prova in nome e per conto di altri iscritti".

"Ritenuto che la situazione verificatasi infici la regolarità dell’intera prova scritta, in quanto la presenza di un candidato ulteriore rispetto a quelli registrati ed identificati impedisce a monte di garantire l’esatta corrispondenza tra candidati e prove, con conseguente elevato rischio di contenzioso, non solo amministrativo, con esito sfavorevole per l’Ateneo" Unife ha quindi deciso di annullare la prova, è la conclusione della mail.