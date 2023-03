Il canile ha un nuovo gestore: "Aperti a tutti"

È stata aggiudicata ieri la gestione del canile di Comacchio all’unico soggetto che si è presentato alla procedura di gara indetta dal Comune nei mesi scorsi. Dal 1° maggio prossimo, infatti, verrà rinnovata la gestione della struttura di via Nuova Corriera a Lido degli Estensi che attualmente ospita una ventina di cani, e sarà una cordata di enti del terzo settore ad occuparsi degli animali e delle attività connesse al canile. La cordata è formata dalla Coop. Sociale Le Tracce, capofila del progetto, grazie all’avvalimento di altre realtà che gestiscono strutture di tutela animale in regione, tra cui spicca la Fondazione Cetacea di Riccione.

Referente progettuale della Coop. Le Tracce sarà Evelyn Cinti, operatore cinofilo e guardia zoofila, con pluriennale esperienza nella gestione di canili: "Per me è un ritorno all’interno del canile di Comacchio dove ho lavorato per anni – spiega Cinti -. Abbiamo diverse progettualità a livello di cooperativa che intendiamo attuare per portare elementi di rinnovamento e novità che mettano al centro della comunità il canile, a partire dall’integrazione e collaborazioni con altre associazioni ed enti che si occupano di tutela animale". Anche Enpa Lagosanto, che in questi anni ha gestito le colonie feline del Comune di Comacchio, sarà della partita: "La nostra sezione in questi anni ha gestito le colonie feline, grazie al contributo di decine di volontari – afferma il referente locale Marco Pozzi -. Siamo volontari attivi a 360 gradi nella tutela degli animali e ci sentiamo parte di questa progettualità che intende promuovere il loro benessere".

Nella cordata anche Fondazione Cetacea di Riccione, organizzazione senza scopo di lucro nata nel 1988 con l’impegno di tutelare l’ecosistema marino soprattutto adriatico, attraverso attività di divulgazione, educazione e conservazione ed è operativa da qualche anno anche a Comacchio nel soccorso di animali in difficoltà, in particolare tartarughe marine e cetacei: "Intendiamo supportare la cordata portando la nostra esperienza ultratrentennale nel campo della tutela animale - dice Sauro Pari, presidente di Fondazione Cetacea -. A Comacchio intendiamo investire ulteriormente sulla tutela di tartarughe e cetacei con azioni e progettualità che metteremo in campo nei prossimi anni attraverso una rete di collaborazioni locali. Il canile per noi è un luogo fondamentale per far comprendere a tutti buone prassi di educazione ambientale e per la tutela degli animali, siano essere specie marine o terrestri".

Valerio Franzoni