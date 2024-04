Il cantiere del Duomo. Campanile e protiro, il restauro dall’estate: "Indagini conoscitive"

Ora che le porte del Duomo sono state finalmente riaperte alla città, sembra che sia tutto come prima. In realtà, c’è ancora tanto, da fare per restituire la Cattedrale al suo antico splendore e più sicura. Per il momento, abbiamo due date e altrettante proiezioni di importo. I lavori per restaurare il campanile che inizieranno il prossimo luglio e il progetto pilota che porterà al recupero e alla riqualificazione del protiro della Cattedrale.

Un passo indietro. Il maxi finanziamento post sisma per la ristrutturazione complessiva di uno dei simboli più caratterizzanti della città – quasi otto milioni di euro, erogati dal Ministero – ha permesso la realizzazione di cantieri imponenti. E, a giocare un ruolo fondamentale come stazione appaltante, è stato il Comune. Scorrendo un documento tecnico inviato dal nuovo responsabile unico del progetto, Massimo Cavallin, emerge che per arrivare alla definizione, non solo del protocollo, ma anche dei progetti c’è stato un grande lavoro di interlocuzione tra Comune e Curia portato avanti sotto il piano tecnico prima da Luca Capozzi (ingegnere del Comune) poi dal subentrato Cavallin e, sul piano politico, dall’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi. "Il progetto esecutivo di restauro del campanile – si legge nel documento del Comune – è stato presentato il 21 luglio 2023 e ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza alla fine di ottobre. L’intervento attuale si configura come prettamente conservativo delle lastre lapidee del rivestimento esterno. Attualmente, è in corso la gara per l’affidamento dei lavori che partiranno a luglio".

Il secondo capitolo di spesa è più imponente. Se infatti per il restauro del campanile il quadro economico complessivo è di due milioni di euro, quello dedicato al protiro è più cospicuo: si parla di 5,7 milioni perché comprende anche i lavori di restauro e consolidamento del prospetto Nord e del prospetto Sud. "Per quanto riguarda i lavori da eseguire sul protiro della facciata – prosegue l’atto – le risorse economiche, allo stato attuale, consentono di avviare esclusivamente un cantiere pilota articolato in indagini conoscitive, campionamento dei materiali e analisi di laboratorio. Per rendere praticabile e accessibile il cantiere, si è proceduto alla progettazione del raddoppio del ponteggio, predisponendolo con l’occasione a visite di studio". L’autorizzazione è stata, recentemente, richiesta alla Soprintendenza con la quale i dialoghi sono costanti. A questo punto, manca solo l’avvio del cantiere che tuttavia dovrebbe essere imminente: si parte, da previsioni, il mese prossimo. "L’esito della riqualificazione alla Cattedrale e i lavori che sono in procinto di essere iniziati – così l’assessore Maggi – sono la dimostrazione di una preziosa sinergia tra Comune e Curia. Da subito ci siamo messi a disposizione individuando il rup e adempiendo a tutto ciò che compete alla stazione appaltante. Il Comune ha avuto un ruolo nevralgico e il nostro obiettivo è quello di rinsaldare le collaborazioni che fanno bene alla nostra comunità".