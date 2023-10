‘Il Cantiere della Cattedrale’, domenica chiuderà la mostra. Un anno con migliaia di turisti

Domenica, alle 18, verrà chiusa la Cattedrale per prepararne la riapertura alle Celebrazioni, alla visita dei fedeli e dei turisti. Nella stessa giornata terminerà la mostra ‘Il Cantiere della Cattedrale’, con le scoperte medioevali avvenute all’interno in seguito al restauro, capirne la storia architettonica e conoscere il percorso di recupero dei pilastri e dell’apparato decorativo settecentesco. I volontari Auser, con l’Ufficio Comunicazioni Sociali e l’Ufficio Tecnico diocesano, hanno gestito per un intero anno i flussi i ferraresi che hanno voluto cogliere l’opportunità di riappropriarsi della “loro” Cattedrale e le decine di migliaia di turisti.