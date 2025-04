Il cantiere Fer dei disagi. I residenti di via Bonetti:: "Ora più comunicazione"

"I disagi causati dal cantiere Fer si sommano anche ad una carente comunicazione". Si tratta dell’appello di un gruppo di residenti di via Bonetti, costretti a convivere da molti anni con i lavori di interramento della ferrovia. Una strada a senso unico, la loro, che si immette sulla via Bologna, con una carreggiata ridotta dal posizionamento di new jersey del cantiere delle Ferrovie Emilia Romagna. I cittadini di via Bonetti, tra questi Sara Castelli, Vincenzo Spaccamonte, Valeria Schincaglia, Michele Tieghi, Saverio Macchia, si sono raccolti ieri mattina lungo la strada per mostrare pubblicamente le criticità concrete che li vedono coinvolti. "Noi residenti – spiegano al Carlino – desideriamo sottoporre all’attenzione del Comune alcune problematiche relative alla viabilità, alla sicurezza e alla gestione dei servizi nella nostra zona Un’idea di futuro della via e del quartiere a cui, come residenti, vogliamo partecipare in qualità di cittadini attivi e soprattutto consapevoli. Manca la comunicazione".

Tra i vari punti critici, vengono messe subito in rilievo le due rampe per l’accesso ciclopedonale sulla struttura: "Sono state realizzate – spiegano ancora – il 13 febbraio, fatte anche per garantire il passaggio a persone con disabilità. Tutto questo senza nessuno avviso e così ci siamo trovati dalla sera alla mattina con la strada ridotta talmente tanto da non riuscire ad accedere con le auto nelle nostre abitazioni. A quel punto, dopo averlo segnalato al capo cantiere, è arrivato subito anche il responsabile unico del Procedimento del progetto interramento della ferrovia. Dopo aver provato lui stesso direttamente con la macchina, gli operai hanno proceduto a rivedere il tutto. Due rampe di accesso alla pista ciclabile sopraelevata in una via breve e percorsa solo da residenti, non ne comprendiamo l’utilità".

Un altro punto di grande criticità sulla via Bonetti riguarda invece il passaggio dei mezzi di Hera per la raccolta dei rifiuti: "Attualmente – secondo i residenti – il servizio risulta irregolare, e sta causando disagi a tutti noi da ormai tre anni. Chiediamo che venga stabilito e rispettato un calendario certo per il ritiro o l’utilizzo di procedure e mezzi più idonei, vista la scarsa viabilità e le brutte condizioni del manto stradale. Questo necessita ormai da tempo di una riasfaltatura per via delle buche presenti. Si pensi che una di queste è stata coperta con un sacco di sabbia per fermare i cartelli".

Transitando ancora su via Bonetti, evidente come la carreggiata sia fortemente ridotta, a tal proposito gli abitanti chiedono: "L’ampliamento della corsia di marcia e dello spazio di manovra per l’ingresso dei veicoli nelle abitazioni attraverso la rimozione del cordolo che delimita la piccola area verde, attualmente interna al new jersey, in modo da guadagnare circa mezzo metro di larghezza strada. Questa modifica migliorerebbe la manovrabilità e la sicurezza degli accessi ai passi carrai". I cittadini puntano il dito sulla comunicazione: "Non ci sono state date informazioni adeguate sulle modifiche che toccano questa zona. Inoltre ci piacerebbe avere informazioni sull’impatto ambientale e acustico. Oltre a ricevere dati precisi riguardanti l’inquinamento acustico e i rumori dovuti alle vibrazioni che potrebbero derivare dal traffico ferroviario una volta attivata la tratta".

In conclusione, viene richiesta a gran voce chiarezza "sullo sviluppo del progetto urbanistico. Vorremmo ricevere informazioni dettagliate su come si svilupperà il progetto riguardante la viabilità della zona, comprese eventuali modifiche alla pista ciclabile, la disposizione dei posti auto, se sarà prevista, inoltre, la possibilità di sosta sopra alla struttura con parcheggi riservati per i residenti e se si pensa di cambiare il senso di marcia delle strade del quartiere".