Il cantiere Hera fa traslocare il mercato

Spostamento del mercato del venerdì di Pontelagoscuro, programmato a partire da venerdì 11 aprile per la necessità di lasciare spazio a un cantiere Hera in via Savonuzzi. L’occasione viene colta dal servizio Commercio per sperimentare una riorganizzazione dei banchi, in modo da rendere l’area di vendita più compatta in condivisione con i referenti locali di Anva-Associazione nazionale venditori ambulanti (Confesercenti) e Fiva-Federazione italiana venditori ambulanti (Confcommercio).

Come spiega l’assessore Angela Travagli: "A un anno dall’approvazione del Regolamento del commercio su area pubblica, il mese di aprile vedrà la sua piena applicazione in termini di riqualificazione delle aree mercatali, compreso l’ordine espositivo della merce, il decoro e la sicurezza. A questo si aggiunge la priorità di ricompattare le aree in modo da rendere il mercato più organico, fruibile dall’utenza e corrispondente al regolamento. Il mercato di Pontelagoscuro del venerdì, molto corposo e disposto ormai da troppo tempo su un’unica strada, inizierà la sua sperimentazione in Piazza Buozzi con invito da via Venezia, liberando l’asse via Savonuzzi-via Venezia migliorandone la viabilità. Le piazze sono da sempre luogo di accoglienza ed espressione di incontro commerciale. Ringrazio le associazioni di categoria per la condivisione e gli uffici per il lavoro svolto e l’attenzione al mercato della frazione, il commercio di prossimità è fondamentale per soddisfare le esigenze di coloro che sempre più numerosi non riescono a spostarsi e anche per la socialità".

Il presidente di Anva, Giovanni Finotelli, dichiara: "Abbiamo la possibilità di ricompattare il mercato di Pontelagoscuro sul centro cittadino utilizzando la piazza Bruno Buozzi con l’obiettivo di realizzare un centro commerciale naturale in sinergia con tutte le attività commerciali a sede fissa".

"Abbiamo dato il nostro contributo in modo concreto – aggiunge il presidente Fiva, Alessandro Ceragioli – per realizzare una più adeguata e razionale sistemazione, al momento sperimentale, del mercato ambulante di Pontelagoscuro nella giornata del venerdì. Si è trattato di un buon esempio di concertazione tra pubblico e associazioni allo scopo di razionalizzare la disposizione del mercato della frazione e lo sviluppo organico degli operatori di questo settore. Un strada da incrementare e proseguire".