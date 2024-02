Il cantiere per la nuova mensa. Lavori alla scuola Franceschini: "Più spazi per alunni e insegnanti"

Al via da il cantiere della nuova mensa della scuola “A. Franceschini” a Porotto. La prima pietra è stata posata alla presenza degli assessori Andrea Maggi e Dorota Kusiak, il responsabile dei lavori Massimo Cavallin e Susanna Agnelli del settore opere pubbliche. Il gruppo ha salutato gli alunni della classe III, raccontando loro il progetto. L’obiettivo della nuova mensa scolastica di Porotto è ampliare i servizi offerti alle famiglie degli scolari e, contemporaneamente, rendere il giardino parte integrante del progetto. La nuova struttura polifunzionale prevede un finanziamento totale di 1.080.000 euro, di cui 605.330,22 euro sono fondi Pnrr. I lavori sono stati affidati all’impresa esecutrice Arte Casa Immobiliare. Il termine è fissato ad autunno.

"Stiamo procedendo con determinazione anche con il piano mense, grazie ai finanziamenti intercettati con il Pnrr – spiega l’assessore Maggi – che ci consentirà di realizzare quattro mense per le scuole primarie, di cui tre nelle frazioni. La volontà è quella di realizzare strutture con i più alti standard qualitativi e igienico sanitari. I nuovi locali saranno inoltre pensati come spazi polifunzionali, per arricchire l’offerta didattica delle scuole". "Fino ad ora la scuola primaria offriva un servizio mensa utilizzando e adattando le aule come spazio dove consumare i pasti. Il nuovo edificio darà finalmente risposte alle richieste e alle criticità di spazio pervenute in questi anni e sarà una costruzione altamente sostenibile sia dal punto di vista ambientale che energetico. Grazie alle ampie vetrate che caratterizzano il lato lungo della mensa, i bambini potranno mangiare come se fossero idealmente all’aperto e lo spazio così progettato si presta anche alle attività didattiche", ha aggiunto l’assessore Kusiak.