Il cantiere Tim finalmente si sblocca "I lavori conclusi entro febbraio"

"I tecnici della Tim si sono scusati, hanno poi spiegato come siano dispiaciuti dell’accaduto ed infine hanno garantito che, entro fine febbraio, il cantiere di Pontemaodino sarà chiuso". Sono le parole del sindaco di Codigoro, Sabina Zanardi, dopo le comunicazioni ricevute dalla ditta che stava effettuando lavori nella frazione di Pontemaodino, tra la via Marchesi e la provinciale che costeggia il canale Galvano, poco distante sia dalla zona artigianale che dall’ex circolo ricreativo. Un intervento cominciato a luglio e, fino all’altro ieri, lasciato incompiuto lungo il ciglio della strada mentre con tubi che fuoriuscivano dall’asfalto, ancora rotto. Un posto dove, tra l’altro, i genitori facevano salire, i propri bimbi, sul pulmino per recarsi a scuola. Ieri, improvvisamene, il cantiere è improvvisamente rianimato, con asfalto messo a ricoprire la piccola zona aperta e tutto sistemato, così come i corruggati e gli attrezzi, per completare l’intervento, delimitati da coni bianco e rossi. La stessa Tim in una nota precisa "il cantiere di Pontemaodino è di nuovo operativo. In particolare, in questi giorni l’area verde è stata liberata e una squadra di tecnici è sul posto per ultimare le installazioni e il ripristino degli scavi". Alla fine di febbraio dovrebbero completarsi i lavori e come si suol dire "tutto è bene quel che finisce bene", ma forse con un leggero ritardo. cla. casta.