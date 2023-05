’Il canto della natura’ chiude la rassegna di poesia

COMACCHIO

Si è conclusa giovedì scorso, la rassegna ‘Primavera d’autore’, organizzata dalla biblioteca civica ‘L.A. Muratori’ di Comacchio. L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri letterari, organizzato nella città lagunare ha visto intervenire un nutrito pubblico, che ha partecipato alla presentazione del volume di poesie di Annamaria Guidi, intitolato ‘Il canto della natura’. L’amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti, ha ringraziato la professoressa Gina Nalini Montanari per aver sapientemente introdotto il pubblico alla scoperta dell’autrice, già apprezzata come pittrice, e ora anche poetessa. Dalle parole di Annamaria Guidi, è emerso come la poesia sia essenziale all’esistenza umana così come tutte le arti, la musica, la pittura e la poesia - appunto - e come la coscienza dell’infinito sia l’unica risposta alla domanda di senso della vita. Le persone presenti in sala hanno preso parte al dialogo, mettendo in risalto il valore della poesia Guidi che, sgorgando dal suo cuore di donna che si stupisce di fronte alla bellezza del creato e della natura, assume il valore di bene comune. L’occasione di questo ultimo appuntamento è stato anche propizio per dare l’appuntamento alla prossima edizione dell’apprezzata rassegna, volta a far conoscere autori con un forte legame con il territorio.