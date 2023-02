Il capitano Tufano al Montalcini

Gli studenti del "Rita Levi Montalcini" hanno incontrato, nell’aula magna di Ragioneria, il comandante dei carabinieri della compagnia di Portomaggiore, capitano Raffaele Tufano, un’iniziativa organizzata dall’Istituto e destinato a tutte le classi dell’indirizzo Tecnico del Levi Montalcini, sede di Portomaggiore. Finalità prioritaria dell’incontro, la sensibilizzazione degli studenti nei confronti della cultura della legalità, un valore prezioso che va acquisito sui banchi di scuola, a partire dalla più semplice quotidianità. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza del rispetto delle regole in ogni ambito sociale, a partire dalla famiglia, nella scuola, nella realtà lavorativa e nella società più in generale, dove il rispetto della regola confluisce nel rispetto della legge. L’incontro è stato introdotto da un video informativo incentrato sui molteplici reparti in cui è impegnata l’Arma, da quello prioritario del mantenimento dell’ordine pubblico a difesa del cittadino, alla tutela del patrimonio artistico e ambientale, fino allo svolgimento di indagini e sopralluoghi realizzati con il ricorso a tecniche scientifiche estremamente sofisticate con i RIS. Una mattinata densa di insegnamenti importanti per giovani che si stanno inserendo nella società non più come ragazzi.