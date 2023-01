"Il carcere è una polveriera Basta con le aggressioni"

"Il carcere è una polveriera. Tra quelle mura ho trovato una situazione esasperata. La debolezza dello Stato lascia spazio alla prepotenza, e lo Stato non può permettersi di mostrarsi debole". Non usa mezzi termini il senatore Fd’I Alberto Balboni all’uscita dalla sua visita all’Arginone. Ieri mattina il parlamentare ha voluto ascoltare in prima persona il grido d’allarme dei sindacati degli agenti di polizia penitenziaria, da tempo alle prese con la cronica carenza di organico e con le continue aggressioni da parte dei detenuti. Ragioni per le quali le sigle hanno recentemente proclamato lo stato di agitazione. "Gli agenti – prosegue Balboni – non ce la fanno più. Bisogna tenere in giusta considerazione lo stato d’animo di queste persone. I poliziotti lamentano continue aggressioni e minacce da parte di un numero sempre crescente di detenuti, incoraggiati dalla eccessiva disponibilità a sorvolare su mancanze disciplinari anche gravi da parte della direzione. Il dialogo va bene – aggiunge –, ma se viene interpretato come segno di debolezza si crea un percorso a ostacoli. Mi hanno quindi chiesto di intervenire affinché le richieste che hanno indirizzato al Dap e al ministero della Giustizia siano esaminate nel più breve termine possibile".

L’analisi di Balboni si sofferma poi su altri aspetti. "Altro tema di grande rilievo – puntualizza il senatore – è la vigilanza dinamica, ovvero il sistema delle celle aperte, che lascia nella piena libertà i detenuti di circolare organizzandosi in gruppi e bande, che intimoriscono gli altri detenuti e sfidano persino gli agenti. Anche per questo i poliziotti chiedono un protocollo dettagliato che stabilisca come comportarsi di fronte agli atti di resistenza che devono quotidianamente fronteggiare. Uno Stato degno di questo nome non può permettere che i propri servitori non solo siano costretti a operare a rischio della propria incolumità, ma che addirittura si ritrovino sotto processo per aver fatto il proprio dovere, come purtroppo avviene sempre più spesso".

Non manca poi una riflessione sulla necessità di fare "lavorare e studiare i detenuti", in quanto chi "impara un mestiere in carcere è meno soggetto alla recidiva". Il focus si sposta poi su alcuni aspetti sanitari. "Il medico – spiega l’esponente Fd’I – vuole che i carcerati da visitare vengano accompagnati in ambulatorio dagli agenti. Questo è un ulteriore aggravio del loro lavoro, oltre a essere un rischio in caso di intemperanza da parte dei ristretti". Riguardo alla carenza di personale, Balboni parla di "una sessantina di uomini in meno. Speriamo che tra i nuovi innesti previsti ce ne sia qualcuno destinato a Ferrara".

Federico Malavasi