Il carcere sbarca a teatro

Carcere e teatro. Oggi, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre il Festival Trasparenze di Teatro Carcere approda a Ferrara. A raccogliere il testimone, Teatro Nucleo, che propone diversi ed interessanti eventi.

Si comincia oggi alle 9.30 al Ridotto del Comunale di Ferrara, con ‘Chi sbaglia impara. Il teatro come elemento connettivo tra Scuola e Carcere’, convegno a cura del Teatro Nucleo, rivolta agli Istituti Superiori. Il convegno intende essere un momento in cui stimolare una riflessione attorno all’importante funzione che il teatro e l’arte in genere svolgono nel complesso processo di costruire ponti tra il carcere e la società civile, individuando nella relazione tra scuola e carcere un paradigma significativo di tale processo. Sempre oggi, nella Casa Circondariale Satta di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘Piccola Orchestra Pasolini’ del Teatro Nucleo. Lo spettacolo, di ritorno dalla tournée in Italia e all’estero, verrà presentato nel pomeriggio per la sola popolazione detenuta. Martedì 19 e in replica mercoledì 20, alle 20, sempre alla Casa Circondariale Satta (via Arginone, 327), va in scena ‘Fegato’. Lo spettacolo di Teatro Nucleo, che vede protagonisti gli attori detenuti della Casa Circondariale della città estense, nasce analizzando la figura del titano Prometeo attraverso l’operetta morale che Leopardi iniziò a scrivere nel 1824, ‘La scommessa di Prometeo’. Al Teatro Nucleo venerdì 22 dicembre è affidata la chiusura della terza edizione di Trasparenze di Teatro Carcere, che alle 20, al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro presenta Agnus Dei, spettacolo con gli attori detenuti della Casa Circondariale di Ferrara (drammaturgia e regia di Marco Luciano, in collaborazione con Horacio Czertok), liberamente ispirato alle lettere dal carcere di Antonio Gramsci. La terza edizione del Festival Trasparenze di Teatro Carcere è un percorso iniziato il 13 novembre e che prosegue fino al 23 dicembre di quest’anno, con gli spettacoli del Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, formato delle compagnie che operano con progetti teatrali nelle carceri della regione Emilia-Romagna.

Francesco Franchella