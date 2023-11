Il cardinale Stella alla Sacra Famiglia

La Parrocchia della Sacra famiglia festeggia tre importanti momenti: il 71mo anniversario della dedicazione della Chiesa, il primo anniversario dell’erezione a Santuario del Cuore Immacolato di Maria e, nella messa di domenica 3 dicembre alle 10, la presentazione alla comunità del nuovo Consiglio Pastorale. Per questo sarà ospite il cardinale Beniamino Stella che, oltre a celebrare le messe di sabato 2 dicembre alle 17.30 e di domenica 3 dicembre alle 10, avrà notevole risalto la testimonianza che darà alla figura del Beato Giovanni Paolo I (Albino Luciani), che avverrà alle 18,30 dopo la messa di sabato 2 alla chiesa della Sacra Famiglia in via Bologna 148. Il cardinale o Stella deve la sua formazione a Luciani. È stato lui infatti che nel 1966 — quando era vescovo della sua diocesi di origine Vittorio Veneto — gli ha consentito di iniziare gli studi alla Pontificia Accademia Ecclesiastica.