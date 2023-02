Il cardinale Zuppi premia i giovani

In occasione delle celebrazioni del patrono, alla presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, ieri mattina alla Collegiata è stato anche consegnata la Stella di San Biagio. "Come associazione Amici di San Biagio siamo al 9° riconoscimento – ha detto Annalisa Bregoli - la stella di San Biagio, auspicio di luce che scenda su chi aiuta, va al gruppo molto folto di ragazzi a cui vogliamo riconoscere tutto l’impegno e l’amore che ci hanno messo per afre i lavori e rilanciare organizzare le attività del teatro parrocchiale Don Zucchini, punto di riferimento imprescindibile per il centro storico". "Grazie per questo premio a nome di tutti i volontari – hanno detto i ragazzi - Il nostro cinema ha l’obiettivo di creare e consolidare una comunità di appassionati della settima arte ma soprattutto garantire la presenza nel nostro centro storico di un luogo accogliente dove tutti possono sentirsi a proprio agio, coinvolti e liberi di condividere la propria opinione. Viene perseguito quotidianamente con attività dal cinema al teatro, conferenze, eventi culturali e scientifici, in collaborazione tra la parrocchia e il territorio diventando il Don Zucchini uno dei punti nevralgici del tessuto sociale della nostra città, qualcosa di duraturo e costruttivo. Dopo due anni di chiusura oggi possiamo anche godere di una sala rinnovata grazie all’auto di tanti benefattori e della Chiesa di Bologna di cui ringraziamo Zuppi".

l.g.