Il Carlino tra la gente. Una centrale di rabbia: "Qui non la vogliamo"

‘No centrale biometano’. Si tratta della scritta che appare nei cartelli e striscioni posti davanti alle recinzioni di diverse abitazioni della frazione di Villanova. Una centrale di biometano, che dovrebbe essere costruita su questo territorio tra via Ponte Assa e via Lacobella. Nel piccolo centro ferrarese, posto a ridosso dell’asse viario di via Pomposa a breve distanza dal territorio comunale di Tresigallo, ampie le aree di campagna arate e frutteti. Attraversando il centro s’incontrano alcuni cittadini tra i quali quando parli della centrale biometano prevale un sentimento comune di "preoccupazione". In paese è sorto anche un gruppo di cittadini ‘No biometaNo’, che ha come portavoce Sandra Travagli.

Tra i residenti regna lo scetticismo, Fausto Bianconi è molto chiaro e il suo pensiero mostra contrarietà: "Un impianto troppo impattante per il nostro territorio, non c’è stato una chiara illustrazione su come verrà fatto, senza vedere nessun progetto. Gli amministratori comunali non sono venuti ad incontrarci per parlarne. A preoccuparci è soprattutto la viabilità dei mezzi che verranno da diversi territori, via Pomposa non è così larga da garantire il flusso di molti mezzi pesanti. Inoltre, non avrà nessuna ricaduta in termine lavorativi". Nella frazione ci sono alcune attività, tra queste anche il negozio ‘Giordano mode’, qui Marianna sottolinea: "Quest’impianto rischia di generare una ricaduta negativa sul territorio. Si rischia una svalutazione degli immobili. A livello commerciale per i nostri clienti non cambia molto, ma non vorrei che questo impianto fosse un colpo di grazia per la nostra piccola comunità". Altre persone faticano a parlarne in paese, "non mi esprimo – sussurrano – anche perché ce ne sono tante altre di centrali e quindi non mi addentro nel merito".

I cittadini di Villanova, comunque, mostrano preoccupazione come Stefano Loreggia: "Non sono per nulla contento di questo impianto, in quanto non sappiamo bene cosa comporterà, ma soprattutto il problema potrebbe essere la viabilità dei mezzi pesanti anche lungo la via del paese". Poco distante in bici un altro cittadino, Francesco Droghetti, non esprime una piena contrarietà per l’impianto ma una forte preoccupazione: "Non entro nel merito della natura della costruzione, ma la mia preoccupazione, e non solo mia, sarà capire come verrà gestita la viabilità. Su quest’aspetto sono davvero preoccupato, ma auspico che si possa fare chiarezza meglio".

A tal proposito, intanto, nella frazione di Villanova proseguono gli incontri pubblici. Sabato dalle 9.30 alle 13 ‘Centrali biogas-biometano nel nostro territorio’, promosso dal gruppo cittadini ‘NobiometaNo’ Villanova. Un incontro che vedrà la presenza anche di altri comitati quelli di Bondeno, Tresignana e Masi Torello, con intervento di Gian Gaetano Pinnavia, rete giustizia climatica. In recenti incontri la portavoce dei cittadini Sandra Travagli ha illustrato alcuni dettagli sulla costruzione della centrale biometano, un’area di 14 ettari. Nel ricordare le manifestazioni del gruppo, la Travagli spiega: "Rassegnarsi e dire tanto la fanno lo stesso significa rinunciare a un impegno necessario per l’ambiente, per noi, per i nostri figlie e nipoti, impegno che se manifestato dai cittadini del territorio uniti, ha molte più probabilità di essere ascoltato dalle istituzioni delle quali vogliamo essere interlocutori, perché siamo motivati e preparati".