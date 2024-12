Il Carnevale anticipa lo spettacolo. Primi eventi già dalla mattinata

CENTO

Come da tradizione, in questi giorni natalizi è comparso all’entrata di Cento il megacartellone che annuncia ai visitatori della città o a chi è di passaggio, le date del Cento Carnevale d’Europa che, ricordiamo, sarà nelle 5 domeniche dal 16 febbraio al 16 marzo. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi di Dargen D’amico, il superospite che aprirà l’edizione 2025, ecco che si fa largo un’altra novità che amplierà l’offerta del carnevale centese e ancor di più il richiamo e il piacere di goderne appieno. Le sfilate dei 5 grandi carri di cartapesta, infatti, avranno il via alle 14 ma lo spettacolo inizierà dalle 10. "Le sfilate delle auto e altre animazioni sul palco saranno già dal mattino – dice Riccardo Manservisi – Cerchiamo di animare il centro città dunque, anche durante il pranzo e rendere le cose ancor più godibili invece di aspettare le 14 nel silenzio assoluto". Alle 14 partirà la sfilata ma ore prima, si inizieranno ad attivare le varie cose che saranno nel programma. "Ad esempio, la sfilata dei motori non sarà fatta alle 13.30 ma già in mattinata per poi rimanere in parata e mostrare al pubblico le varie accensioni – prosegue Manservisi - Si aumenterà il contenuto de carnevale dunque già dalla mattina, per dare attrazioni anche a chi deciderà di raggiungerci ore prima. Per chi è in piazza già dalla mattina, infatti, diamo contenuti per tenerli attivi. Questo in ottica anche di diluire le entrate così che non ci sia la ressa alle 14 e dare contenuti gradevoli anche per chi sarà in piazza già alle 9 o le 10 come fanno i gruppi organizzati. D’altra parte, se cominciamo ad avviare le attrazioni anche ore prima della sfilata, il pubblico è incentivato ad arrivare già dalla mattina e dunque anche a mangiare e bere all’interno del circuito, magari proprio negli stand che saranno nuovi e meravigliosi".

Anche questa sarà una ulteriore novità introdotta nell’edizione ormai alle porte e che tanti segreti dovrà ancora svelare. Intanto è attiva la prevendita dei biglietti singoli e anche degli abbonamenti che quest’anno si potranno acquistare sia on line (5 entrate a 35 euro più 2 euro di prevendita) che recandosi in uno dei 9 punti vendita locali convenzionati: a Cento Art Cafè, Corso Guercino, 76 ; Pasticceria Farmacia, Corso Guercino, 50; Tabaccheria Fabio e Michele, via Risorgimento 17/E; Colazione da Tiffany Corso Guercino, 52/c; Edicola del Guercino, via Matteotti, 1/B; Fly Café via Provenzali, 6; Caffe’ Gambrinus Cento - dal 1938, via del Curato, 6; Il Nostro Beppe Bar , via Donati, 20 e infine Edicola Tabaccheria Bedani, via Renazzo, 46 a Renazzo. Per tutte le informazioni www.carnevalecento.com. Il costo del biglietto intero è 18 euro. In questi giorni di festa vede i carristi delle 5 società, lavorare alacremente all’interno degli hangar per portare in parata i grandi colossi di cartapesta: con "Scheletri digitali’ il Risveglio invita all’uso più consapevole di internet, "E’ ora di piantarla" è il grido ambientalista dei Mazalora, i Toponi rilanciano con ‘La foresta delle illusioni’ tra realtà e delusioni, i Fantasti100 con ‘I bla bla bla delle false verità’ tirano in ballo gli "Ocaroni" e i Ragazzi del Guercino con ‘Le custodi dell’umanità’ dedicato alle donne e ad aprire le sfilate, il gruppo a piede dei Figli delle Stelle.

Laura Guerra