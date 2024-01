"Il Carnevale attira turisti. Ma non pernottano in città"

CENTO

I dati negativi sul turismo con i pernottamenti a Cento, presentati dal report della Camera di Commercio, relativi al 2023 e il raffronto con il 2022 e il 2019 hanno mosso Riccardo Manservisi, direttore artistico del Cento Carnevale d’Europa, a porre alcune importanti riflessioni, lui che è a capo dell’evento tra i principali della Regione, e quello numero uno della provincia estense, capace di richiamare decine di migliaia di persone da tutta Italia . "Concordo e ringrazio Palmiro Noschese, presidente di Confassociazioni Tourism Food e Hospitality che, parlando di come incentivare il turismo ha riconosciuto nel nostro carnevale l’essere un evento trainante che caratterizza un intero territorio. Valore della manifestazione che cresce, davanti al fatto di non avere infrastrutture di collegamento all’altezza e nemmeno ricettività alberghiera adeguata". E ricorda i 7 milioni di indotto sul territorio certificati da Ixè. "All’interno di questa contesto difficile riusciamo infatti da decenni a costruire questa situazione così importante per una città che non è a vocazione turistica riuscendo a portare a Cento persone da tutto il mondo – prosegue – questo è un merito di tutti coloro che lavorano nell’ambito del carnevale e che colgo l’occasione per ringraziare chi da tanti anni lavora per questo evento". Ed entra nello specifico.

"Muoviamo 200 gruppi organizzati da tutta Italia ed estero, cerchiamo di veicolarli anche su Ferrara per i pernottamenti ma gli organizzatori travel ci dicono essere fuori mercato con i prezzi – dice - Abbiamo cercato più volte anche chiedendo alla Camera di Commercio di creare dei pacchetti adeguati ma non si è mai riuscito, a differenza di altre zone. Voglio far notare che solo in una domenica di sfilata, facciamo il doppio del numero dei turisti annui indicati dal report della Camera di Commercio. Si tratta dunque di dati solo parziali che parlano solo dei pernottamenti e non delle presenze in giornata. L’anno scorso, infatti, abbiamo avuto la presenza da 99 province italiane su 103 e gruppi da 12 Paesi d’Europa ma che vengono a Cento come luogo primario di arrivo e nei giorni circostanti vanno a visitare altri luoghi vicini". E si guarda ai motivi. "I turisti che arrivano, attirati dal Carnevale, non pernottano qui – dice – si fermano a Ravenna, Bologna o Modena perché le offerte sono migliori. Cento, inoltre, si trova ad aver pochissimi luoghi di pernottamento. Si aggiunge il fatto che non siamo ben collegati ad autostrade, ferrovie ed aeroporti. E nonostante tutto rimaniamo l’evento tra più importanti della regione". E guarda avanti. "Faremo con Unife uno studio sull’impatto socio culturale e presenze del Carnevale 2024 – conclude – che mostrerà l’impatto sul territorio, uno dei grandi eventi riconosciuti dal Ministero della Cultura, l’unico in provincia supportato da Art Bonus. Auspichiamo che anche gli enti provinciali possano aiutare e concorrere con noi alla costruzione dell’importante budget che serve per realizzare questo evento che fa bene all’intero territorio".

Laura Guerra