Il carnevale cala l’asso Emis Killa protagonista "Come Rio de Janeiro"

Bissa il successo il Cento Carnevale d’Europa che ieri ha visto un mare di persone venire in città per vivere la magia della kermesse e con Emis Killa come secondo grande ospite portato a Cento da Ivano e Riccardo Manservisi. "Grazie Cento per questa splendida giornata – ha detto il rapper facendo cantare la piazza coi suoi successi tra i quali Maracanà – Da cantante è la prima volta che sono a un carnevale. E’ una cosa nuova. Ho scoperto un carnevale molto bello e gigantesco. Ed è tanta roba che sia l’unico gemellato con Rio de Janeiro. Si abbina a Maracanà, la canzone che prende davvero tutti". E il messaggio alla città, lui che nel 2012 si mise in gioco per aiutare l’Emilia. "Non pensavo che ancora oggi, a 11 anni, ci fossero ancora cose da mettere a posto – ha detto, informato della ricostruzione centese – la notte del sisma ero in Emilia, mi sono svegliato ballando nel letto e vedendo l’indomani le crepe nella sala della colazione. E’ difficile parlare a dei cittadini che sono stati colpiti da vicino perché, da fuori, è sempre tutto un po’più semplice".

Poi l’energia della sua musica e la piazza in delirio, apice di un’altra fantastica domenica. Grande lo spettacolo delle associazioni carnevalesche. I primi in piazza, sono stati i Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’ invitando a non smettere di sognare, scortati dal un gruppo a piedi bianco, come tela su cui ognuno disegna il proprio futuro. Non è mancato il fuori programma brillantemente superato: durante il passaggio, la maschera rotante del pescatore si è accasciata a terra. Lo spettacolo è continuato con i Fantasti100 in ‘Non puoi essere solo di latta’, col gruppo che da prato verde si trasforma in strada d’oro e cuori, accompagnando l’incrocio di sguardi tra l’uomo di latta di cartapesta e la ragazza che gli dà un cuore che batte. I Mazalora con ’Giovani wannabe’ hanno schierato Danny e Sandy, protagonisti di Grease e di quell’epoca di giovani con voglia di riscatto e divertimento, l’auto rossa, gli sportelli che si aprono, i due protagonisti danzanti e la ruota panoramica alle loro spalle. E’ invece un giardino di papaveri e girasoli a raccontare il carro del Risveglio ’Ordinarie Follie’ denunciando l’uomo che sta distruggendo il mondo con inquinamento e violenza, rappresentata da un lupo che fa capolino dal carro con un escamotage coreografico. Infine i Toponi, con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ scegliendo eleganti costumi steampunk sottolineando la voglia di apparire e la critica a chi giudica più appariscenti, individuando la preda da invidiare che però si difende dal fango aprendo una selva di ombrelli.

Laura Guerra