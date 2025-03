Il carnevale della tradizione. Maschere, giochi e burattini: "In piazza i prodotti locali"

Il Carnevale Estense si è aperto ieri ed è andato in scena tra Piazza Trento Trieste, Corso Martiri della Libertà e Piazza Savonarola. La sfilata si ripeterà oggi. Maschere italiane, teatro dei burattini, giochi, battaglie di coriandoli, hanno fatto rivivere il tradizionale appuntamento, che mira a far conoscere e a tutelare le tradizioni locali grazie all’impegno delle Pro Loco delle Terre Estensi attraverso la dimostrazione (cooking show) e la somministrazione di prodotti gastronomici tipici.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Comune di Ferrara, Unione Pro Loco Emilia Romagna, Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, Banda Filarmonica Comunale Ludovico Ariosto, Associazione Este Medievale, Associazione Palio Portuense, Palio di Serravalle, Gruppo Orlando Furioso Borgo Roma di Verona, Teatrino dell’Es, Foto Club Ferrara, Wharol Station APS, IAL Emilia Romagna sede di Ferrara, I.I.S. Luigi Einaudi di Ferrara e Liceo Carducci di Ferrara.

A tagliare il nastro, oggi, è stato anche l’assessore Angela Travagli. "Questo appuntamento è l’esito di un lavoro sull’identità territoriale e sulle tradizioni che sta molto a cuore all’Amministrazione comunale e che si evidenzia con l’impegno a valorizzare burattini e maschere, ma anche con la valorizzazione dei prodotti enogastronomici e dei prodotti a marchio Deco, la denominazione comunale di origine a cui il Comune ha lavorato. La manifestazione del Carnevale organizzata dalla Pro Loco è un lodevole tassello della programmazione di eventi a Ferrara, perché porta nelle piazze prodotti locali, cultura e tradizioni, ma anche tanta vivacità", ha detto l’assessore Angela Travagli.

"Grazie all’impegno di Pro Loco siamo riusciti a valorizzare Ferrara e il suo carnevale non solo in città, ma anche in altri territori, come Verona, Venezia, Modena, nei più importanti carnevali d’Europa, e poi anche a Roma dove in Senato è stato celebrato l’evento Autunno Ducale nelle Terre Estensi con la consegna del marchio “Evento di qualità”", ha detto Monica Negrini, vicepresidente della Pro Loco Ferrara e curatrice dell’evento.