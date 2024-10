"Il Carnevale di Cento tra i sei migliori in Italia"

CENTO

E’ già lanciatissima l’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa che ora viene anche riconosciuto dal National Geographic tra i 6 best carnevali italiani e continua a collezionare anche passaggi televisivi. "Siamo tanto orgogliosi che una testata che è un riferimento per il travel e nome leggendario, nel suo articolo in cui racconta le eccellenze italiane mette il nostro carnevale nei 6, un bouquet ristretto di manifestazioni tra le più rilevanti in Italia – dice Riccardo Manservisi – ne racconta le specifiche, il gemellaggio con Rio, il funerale del carnevale e di specchio, anche Cento". Carnevale firmato Manservisi, portato a livelli altissimi e internazionali riconfermati dalla scelta del National Geographic che lo inserisce con Ivrea, Viareggio, Fano, Putignano e Mamoiada.

"Fa un bell’excursus da nord a sud delle eccellenze – sottolinea -facendo rientrare anche noi e di questo ne siamo molto orgogliosi". Il National Geographic Traveller (Regno Unito) scrive dunque che è ‘l’unico Carnevale in Europa ad essere ufficialmente "gemellato" con quello di fama mondiale di Rio de Janeiro’, la sfilata di carri allegorici, ‘l’esibizioni di celebrità italiane’ citando anche ‘l’allegro funerale: un corteo completo di bare e veli neri, durante il quale prendono in giro le altre squadre’. Un carnevale che già rimbalza da testate internazionali alla tv, 4 mesi prima della prima data di sfilata fissata per il 16 febbraio, alla quale seguiranno quelle del 23 febbraio, 2, 9 e 16 marzo.

"A questo si aggiunge anche l’intervento fatto da Gerry Scotti, volto di punta di Mediaset che ci conosce bene – prosegue - Ci ha salutato carinamente durante la seguitissima Ruota della Fortuna, nell’occasione in cui era lì un concorrente, Matteo Rubbini, che fa parte del gruppo carnevalesco Fantasti100. Gerry ha preso occasione per salutare il nostro carnevale e raccontarne anche le peculiarità. Chissà che in futuro non ci possa essere una collaborazione con lui che già in passato abbiamo avuto occasione di conoscere". Un carnevale che sta facendo sentire sempre più l’energia facendo crescere la voglia di far esplodere la città di coriandoli e vivere emozioni. "I motori si stanno scaldando e le società carnevalesche stanno lavorando a pieno ritmo all’interno degli hangar – stuzzica Manservisi - ci saranno presto novità sulla manifestazione alla quale stiamo lavorando da alcuni mesi, sia sulle iniziative collaterali che su alcune metodologie. Le sveleremo poco alla volta".

Laura Guerra