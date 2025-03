Il Carnevale di ’Pitoch’ in 116 foto. L’esposizione alla Pro Loco codigorese

Una mostra coloratissima e piena di allegria, in vista dell’uscita a Codigoro domenica prossima di Pitoch, è stata allestita presso la sede della Pro Loco codigorese. Sono 116 foto realizzate e recuperate da Daniele Bulgarelli, tra storiche in bianco e nero e quelle a colori che racchiudono la gloriosa storia dei 60 anni del carnevale "storico" di "Pitoch" di Mezzogoro, inaugurata ieri mattina dal sindaco Alice Zanardi e dal presidente del Gruppo manifestazioni di Mezzogoro, Romano Roma. "Immagini meravigliose – ha detto Zanardi – che raccontano la passione e la tenacia di tanti volontari, impegnati a promuovere e a tramandare la tradizione carnevalesca di Mezzogoro e la grande creatività che, sin dal 1965, anima il Gruppo manifestazioni". Pitoch annovera le partecipazioni negli anni delle madrine Anna Falchi, Manuela Arcuri, Valeria Marini e Francesca Cipriani. "Dietro la realizzazione del carnevale c’è sempre un grande lavoro di squadra, che parte ogni anno nel mese di settembre – ha ricordato Michele Bulgarelli –, ci riuniamo cinque sere la settimana nel nostro capannone, per elaborare maschere e preparare telai con polistirolo". La mostra, ad ingresso gratuito sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 18 fino a domenica, quando Codigoro sarà attraversata dalla sgargiante parata dei carri allegorici di Pitoch.

c. c.