Il carnevale di Pitoch punta sui giovani

Pitoch, il carnevale più carnevale del basso ferrarese, non è solo in grado di far sorridere migliaia di persone nelle diverse uscite che lo caratterizza, ma anche capace di attrarre sempre più giovani nella preparazione di questa macchine dell’allegria ideate e costruite dai volontari del Comitato Manifestazioni, di Mezzogoro a Codigoro. Già dall’inizio di questo mese, tutte le sere, sotto l’attenta e capace guida di Michele Bulgarelli, in team con Romano Roma, questo fantastico gruppo di giovani e non, stanno prendendo forma i carri che all’inizio di marzo, del prossimo anno, sfileranno in numerosi paesi del ferrarese e del vicino Veneto. Ma la magia di Pitoch, nonostante le sessanta candeline alle spalle è stata quelle che recentemente ha visto entrare a far parte della nutrita squadra dei circa quaranta carristi, una quindicina di ragazze e ragazzi, giovanissimi, che vogliono apprendere la magia e bellezza nel costruire i carri allegorici.

Si passa dal disegnare e dipingere i diversi componenti del carro, con colori e sfumature che richiamano un’arte che si sta perdendo e alberga ormi in poche realtà nella nostra provincia, dal sminuzzare l carta e trasformarla in coriandoli che poi inondano i bimbi che seguono i carri, dal dipingere auto o mini moto che completano la sfilata di questa meravigliosa e rumorosa "sfilata della gioia e del sorriso". Ci sono già stati incontri con i carristi di Viareggio e sono state fatte alcune indiscrezioni sulle forme che prenderanno i prossimi carri, si parla della inimitabile Mina o del duo più divertente del cinema, quali Stanlio e Olio, ma al momento nulla è stato ancora deciso e nel capannone agricolo si lavora alacremente senza lasciare nulla al caso. Lo scorso anno vi fu anche un incontro con gli alunni dell’asilo nel capannone che ospita Pitoch, e le loro insegnanti proprio per creare un futuro radioso a questa manifestazione carnevalesca, che raccoglie sempre tanti consensi. Nessuna notizia invece su cosa o chi impersonerà il pupazzo di Pitoch, simbolo di questa manifestazione che può contare sessant’anni di storia alle proprie spalle, sono ancora in corso valutazioni.

Quasi sempre Pitoch irride l’attualità e la scorsa edizione rappresentava Putin che aveva scatenato la guerra in Ucraina, se in dubbio è la sua immagine quel che certo è il destino finale ovvero la bruciatura nella piazza di Mezzogoro, dove la tradizione vuole che dal modo in cui il fumo scaturirà dal rogo si potrà ipotizzare l’andamento dell’annata agricola, se alto sarà buona se deviato lo sarà meno.

cla. casta.