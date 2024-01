Il Carnevale è tornato. Sfarzi per Isabella d’Este: "Inizia così un 2024 denso di appuntamenti"

Il Carnevale degli Este torna a rivivere a Ferrara, portando con sé l’eco di un’antica tradizione Quattrocentesca. L’apposizione della maschera di Begosso - simbolo identitario della manifestazione, che probabilmente rappresenta un cittadino di Venezia da sconfiggere e deridere simbolicamente, in quanto fra il 1400 e il 1500 era forte la rivalità fra le due città - da una finestra dalla Torre dell’Orologio e la lettura dell’editto del Duca ha segnato ieri pomeriggio il ritorno del Carnevale degli Este.

La manifestazione, organizzata dal Palio di Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara e con il patrocinio dell’Università di Ferrara, mancava dal 2019. Al di là della ripartenza, l’edizione 2024 del Carnevale degli Este sarà ricordata per un altro motivo. L’iniziativa, infatti, commemora anche la figura di Isabella d’Este Gonzaga, primogenita di Ercole I d’Este ed Eleonora d’Aragona, che nacque nel 1474, esattamente 550 anni fa. All’epoca, Ferrara fu una città in festa e quel clima è stato rievocato oggi in anteprima oggi, grazie alla sfilata, per le vie del centro, dei figuranti rappresentanti la Signoria. Isabella d’Este Gonzaga fu una della donne più influenti del Rinascimento Italiano, decantata anche da Ludovico Ariosto. "Con il ritorno di questa manifestazione - sottolinea l’assessore con delega al Palio Nicola Lodi, in testa al corteo storico - iniziamo un 2024 denso di appuntamenti per il mondo del Palio di Ferrara, di cui un mese fa abbiamo firmato la nascita della Fondazione. Il Palio vuole aprirsi sempre più alla città, forte di essere un tassello importante della socialità della nostra comunità. A questo proposito ricordo il casting aperto a persone non affiliate alle contrade per ricercare le figure che indosseranno i panni di Isabella D’Este Gonzaga negli eventi clou del Carnevale, che si terranno il mese prossimo. La scelta di ricordare questa figura, così carismatica e capace di interpretare un ruolo di libertà decisamente fuori dagli schemi dell’epoca, omaggia anche il valore sociale della donna in un momento storico, quello attuale, in cui la violenza sulle donne è una follia da ripudiare con tutte le nostre forze".

"Un ritorno atteso da 4 anni - commenta il presidente Nicola Borsetti -. Apriamo nel migliore dei modi un 2024 che si presenta, nel solco delle annate precedenti, con tante sfide che vogliamo vincere insieme alla città".

Il culmine dei festeggiamenti del Carnevale degli Este ci sarà nel fine settimana del 10 e 11 febbraio. In quei giorni sono previsti numerosi spettacoli e momenti culturali che faranno rivivere a tutta la città l’atmosfera goliardica che si respirava nel periodo Rinascimentale, in cui Ferrara era una delle capitali italiane dell’arte e della cultura.

re.fe.