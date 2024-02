Il carnevale fa il botto tra carri e superstar

"Sempre una meraviglia il Cento Carnevale d’Europa. Carri e maschere bellissimi, migliaia di bambini, ragazzi e genitori in festa, tanta musica, spettacolo, socialità". Sono le parole del presidente della Regione Stefano Bonaccini sui suoi social che solo con facebook e instagram conta oltre 600.000 follower, mostrando a tutti le immagini di Cento e del suo carnevale dove domenica è stato ospite, scegliendo di vivere la kermesse girando tra il pubblico e le 5 associazioni carnevalesche, prima di salire sul grande palco di piazza Guercino. "Una domenica straordinaria – dice Riccardo Manservisi – fantastici i Gemelli DiVersi che si ricordavano dell’ospitata del 2006 firmando domenica anche quel manifesto oltre all’attuale. Grande spettacolo anche del gruppo brasiliano Ipanema. C’era tantissima gente da tutt’Italia, da Bari a Torino, dalla Liguria al Friuli. E apprezzato dal pubblico il secondo palco alla Rocca". E la presenza di Bonaccini, per la prima volta al Cento Carnevale. "Ha significato molto per noi – prosegue – la presenza della Regione la sentiamo in modo tangibile. E’ stato molto contento e si è prestato anche a qualche battuta sul palco. Ci è stato vicino nei momenti difficili e averlo qua è stato grande onore e orgoglio. E’ andato anche a salutare tutto il nostro backstage di lavoro, le società carnevalesche che ha apprezzato tantissimo e visto tutti gli aspetti della manifestazione rimanendone piacevolmente colpito. Lo ringrazio anche per le bellissime parole che ha speso su di noi, per mio padre Ivano e per me. Finalmente è potuto venire di persona". E il sindaco. "Con la sua presenza continua a testimoniare un grande affetto e vicinanza alla nostra comunità, all’amministrazione – dice Edoardo Accorsi – È sicuramente sinonimo del fatto che c’è una vicinanza istituzionale alla nostra città e anche una vicinanza politica che ci fa piacere, che abbiamo e che si rinsalda sempre più. Abbiamo fatto una camminata lungo il corso perché voleva vedere tutto e ha potuto vedere di cosa è capace la nostra città e l’Emilia Romagna. Insieme stiamo lavorando tanto perché Cento, a partire dal carnevale, la ricostruzione e altro, possa di nuovo stare nel posizionamento che si merita". Una domenica strapiena di pubblico ad ammirare le Topolino, il gruppo a piedi Figli delle Stelle, lo spettacolo dei carri con i Fantasti100 con ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti’, i Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’, il Risveglio con ‘Un cielo pieno di stelle’, i Mazalora con ‘Non chi comincia ma quel che persevera’, i Toponi, campioni in carica, con ‘Siamo come Hikikomori’ e la conduzione di Alessandro Ramin e Patty Po. L’appuntamento è per domenica.

Laura Guerra