Il Carnevale fa il pieno in laguna

Dopo il successo della prima giornata, Comacchio è già pronta per il gran finale della decima edizione del Carnevale sull’acqua che si terrà domenica prossima. Tanta è stata la partecipazione di visitatori e turisti, lo scorso 12 febbraio, alla manifestazione unica nel suo genere, organizzata dalla Cooperativa sociale Girogirotondo e dal Comune di Comacchio, con la collaborazione delle associazioni, scuole e parrocchie del territorio. Ricchissimo il programma di iniziative, ispirate ai temi più svariati che toccano diversi ambiti dai mondi animati delle fiabe, alle tradizioni popolari comacchiesi ai temi attuali di libertà, parità e uguaglianza. La comicità, la satira, l’ironia, l’amore e la passione per un ideale si mescolano tra originalità e fantasia per dar vita a questa festa che sempre più vuole arricchirsi e divertire.

Domenica prossima si potranno ammirare le dodici imbarcazioni allegoriche allestite dalle associazioni Marasue, Al Batal, Muovidea, Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese, La Forcola, I Birichen, Barche Storiche, Racing Team, Sea Cycling, H2O, I Filipponi e Bal Toc, che sfileranno dalle 14 lungo i canali cittadini, partendo dal suggestivo Trepponti che sarà palcoscenico per le esibizioni e coreografie delle scuole di danza El Movimiento, La bottega degli artisti, My Life, VL Fusion Lab, Body Fly, Muovidea, Easy Dance, e dei gruppi a piedi Le Bollicine, Dogato Sisters end Friends, TemperaMenti, Le Maschere, Asd Gruppo Ritmica Athena e molti altro ancora. Al termine della manifestazione tutte le categorie partecipanti riceveranno il premio per essere stato votato il migliore, e vi sarà anche la consegna del primo premio per la barca più votata con la consegna della tradizionale forcola.

Lungo i canali, a bordo di una barca, sfilerà anche la ‘misteriosa’ Forcolina, mascotte dell’evento. Ma la festa prenderà il via già dal mattino: dalle 10.30, infatti, vi sarà la sfilata degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, tutti accompagnati dai loro insegnanti e dalle famiglie. Non mancherà lo spazio dedicato ai bimbi in via Cavour, sul tema ‘Arrivano i Clown’, con spettacoli di magia, intrattenimento, animazione, giocoleria, laboratori artistici e musicali, spettacolo dei burattini, bolle di sapone e trucca viso. E in piazza XX Settembre, davanti al Duomo, Cecilia Cinti con il suo presidio C.U.P. Scene di ordinaria follia animerà il centro con giochi, intrattenimento. Questo e molto altro ancora per una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento.