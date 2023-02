Il Carnevale in un francobollo. Accorsi: "Orgoglio per tutti noi"

CENTO

Il Cento Carnevale d’Europa al centro della giornata capitolina del sindaco Edoardo Accorsi. Ieri, infatti, iIl Ministero del Made in Italy ha emesso i francobolli per il ‘patrimonio artistico e culturale italiano’ dedicati ai carnevali più antichi d’Italia: Venezia, Fano, Putignano, Acireale, Viareggio e, appunto, Cento.

"Un bellissimo momento che rende orgogliosa tutta la nostra città – commenta il sindaco Edoardo Accorsi che ieri era presente a Roma alla cerimonia - che ho potuto rappresentare insieme al mondo del carnevale centese, delle associazioni carnevalesche e tutti coloro che lavorano attorno a questa bellissima tradizione e a questa magnifica manifestazione. I francobolli celebrano l’Italia e gli italiani e da oggi orgogliosamente in questa storia d’Italia c’è anche il nostro bellissimo carnevale di Cento".

I francobolli hanno una tiratura complessiva di 1.770.024: 200.004 esemplari per ciascun francobollo in fogli da ventotto, 50mila esemplari per ciascun francobollo in minifogli da dieci, 45mila- foglietti composti da sei francobolli diversi. Per l’immagine del francobollo del carnevale di Cento c’è il carro dei Mazalora "I sette vizi capitali" nel momento del scolare “"ettito" mentre sfila in piazza Guercino, foto realizzata da Gianfry Nepitelli per Manservisi Eventi.

Domani alle 17.30 in sala Zarri è in programma da tempo la cerimonia a Cento che riguarda sempre l’annullo filatelico, mentre domenica ci sarà la terza sfilata dei carri allegorici per le vie del centro storico: con le cinque associazioni carnevalesche impegnate a far conoscere i giganti di cartapesta.

E il corteo che sarà aperto dalla sfilata di maschere a piedi, che è la novità di questa edizione del Carnevale.