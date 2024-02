Il Carnevale sull’acqua fa il pieno. Boom di turisti tra barche e colori

Un centro storico gremito di turisti ha fatto da cornice alla prima sfilata del Carnevale sull’acqua. Una partenza in grande stile per l’undicesima edizione della manifestazione organizzata dalla Cooperativa sociale Girogirotondo con il patrocinio del Comune, l’impegno delle realtà associative e il coinvolgimento delle scuole. Domenica, dal mattino alla sera, la città lagunare è stata avvolta da un’atmosfera gioiosa, tra colori e musica. A cominciare dalla sfilata di bambine e bambini dei nidi e delle scuole dell’Infanzia del territorio con i loro sgargianti costumi e divertenti coreografie. Nel pomeriggio, la discesa dalla scalinata del monumentale Trepponti della mascotte Forcolina ha segnato il via dello spettacolo tra le esibizioni di danza delle associazioni Vl Fusionlab, Asd Il Movimento, Asd La Bottega degli Artisti, Asd My Life e Asd Body Fly, alternate alla sfilata delle dodici barche allegoriche realizzate dagli ‘artigiani della creatività’ delle associazioni del territorio che, domenica prossima, si contenderanno l’ambita ‘Forcola’.

Ad aprire le danze, sotto gli occhi della giuria, l’associazione I Filipponi con la barca a tema ‘Fenici e Contenti’, seguita dalle associazioni Asd Il Movimento con ‘Vivere a colori’, H2O con ‘Team Nascar’, Coordinamento Volontario Comunale Comacchiese con ‘Il Sahara’, Al Batal con ‘I Diaval Canaia’, Racing Team con ‘Barbie’, Marasue con ‘I sogni nel cassetto’, La Forcola con ‘Batman’, I Birichen con ‘Charleston (Anni ’20)’, I Filipponi con ‘Che ne sanno i 2000’, Sea Cycling con ‘Inside Out’ e i Maravie con ‘La Cina è vicina’. Ad emozionare anche le esibizioni dei gruppi a piedi Peter Sisters, Dogato Sisters & Friends, Bollicine e Mon Amour con le loro coinvolgenti coreografie sui Trepponti. A presentare l’evento, come sempre, il trio formato da Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati, affiancati dalla ‘timoniera’ della manifestazione Carla Carli, direttrice della cooperativa Girogirotondo, che ha dato il ‘benvenuto’ al pubblico: "È sempre una grande emozione vedere così tante persone a questa manifestazione di allegria, colore e spensieratezza, frutto del lavoro di tanti – ha esordito –. Ringrazio l’amministrazione comunale, le associazioni che hanno lavorato alla realizzazione delle barche allegoriche, i gruppi di danza, i gruppi a piedi e quanti collaborano a questo evento". Un evento di comunità, arricchito da bancarelle, aree bambini dislocate nel centro cittadino, spettacoli itineranti in tutto il centro. E domenica prossima ci sarà il gran finale che si prospetta ancora ricchissimo di emozioni.

v. f.