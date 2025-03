’Il Carnival party’ sbarca al Caprice. Un premio alla maschera più bella

In trasferta a suon di note. E’ una tradizione da circa mezzo secolo, dal Veneto all’Emilia Romagna per ballare. Il sabato sera per avere un divertimento assicurato dal Basso Polesine scelgono la discoteca Caprice di Codigoro. Oggi l’attrazione riguarderà ’Il Carnival party’. Saranno premiate le maschere più originali. Il locale accontenta tutti nel diversificare i tipi di musica e balli che la clientela predilige per il proprio divertimento. La sala anni ’90 è la più gettonata con gli spettacoli che la direzione propone nell’intermezzo della serata con attrazioni del momento che riguardano i format anni Novanta. Ballerine e personaggi dal palco coinvolgono i clienti in pista nelle loro performance musicali.

L’interesse verso questo tipo di musica va ricercato nella professionalità del direttore artistico Silvano, Voice On Pino e dei dj Adriesi, Alberto Masini e Lauro Marchini, che propongono brani per ogni età di pubblico presente accontentando tutti. I clienti che frequentano il Caprice di Codigoro sono in gran parte provenienti dalle zone del Basso Polesine. Grazie alla musica che propone, coinvolge molta gente soprattutto il sabato sera e la domenica. Il 2025 è iniziato con un programma ben nutrito di attrazioni che si alterneranno nei mesi successivi.