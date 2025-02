Il carro del Risveglio contro i social: "I nostri segreti tornino privati"

Con ‘Scheletri digitali’ il Risvegli punta alla sua rinascita in questo carnevale. "Il tema del carro riguarda la nostra attuale "malattia" dei social media e rappresenta un invito a tornare ai tempi in cui i nostri segreti restavano privati – dice Jessica Frabetti - Un tempo, gli scheletri rimanevano nell’armadio; oggi, invece, con un semplice click, tutto è sotto gli occhi di chiunque. La particolarità del carro è innanzitutto, il colore: sarà interamente in bianco e nero ed estremamente tecnologico, con un’innovazione mai vista prima a Cento. Ci sarà un’interazione con il pubblico che tramite un qr code potrà mandare i selfie e vederli subito sui nostri ledwall sul carro". E le maschere. "Quella più grande sarà uno scheletro con un computer al posto del teschio, simbolo della fusione tra il mondo digitale e la nostra identità – prosegue - Sarà alto circa dieci metri, mentre dietro ci sarà una figura che rappresenta la connessione internet, che raggiungerà probabilmente i tredici metri. Il carro stesso si trasformerà nel corso dello spettacolo, aggiungendo un elemento di sorpresa". E i punti di forza.

l.g.