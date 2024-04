Il cartellone imbrattato. Minacce al candidato per il ’caso’ Azzo Novello. Denuncia alla Digos

’Rischi la gola’, con un la ’A’ di anarchia contenuta nella scritta. Questo l’inquietante messaggio apparso l’altro ieri sul cartellone elettorale di Francesco Azzolini, candidato al Consiglio comunale nella lista di Fratelli d’Italia, esposto in piazzale Dante. Un fatto, spiega l’assessore comunale Alessandro Balboni, "avvenuto dopo le polemiche sollevate contro Azzolini da alcuni candidati del PD e di altre liste collegate ad Anselmo solo perché nel manifesto il candidato di Fratelli d’Italia aveva scritto ripristiniamo la viabilità di via Azzo Novello".

Polemiche, aggiunge subito, "volte a denigrare una legittima proposta avanzata da un ragazzo impegnato nel sociale e che vive nel quartiere, la cui sola ’colpa’ è stata recepire le istanze dei tanti residenti della zona, che gli avevano chiesto di interessarsi per evitare che una misura sperimentale e provvisoria, giustificata dai lavori in via Bacchelli, diventasse definitiva". Quasi che per il solo fatto di "appartenere a una lista della maggioranza non avesse il diritto di pronunciarsi". Denigrare, prosegue l’assessore, in modo così "violento e ingiustificato" un candidato solo perché "si è fatto portavoce dei propri concittadini" significa volerlo "esporre a tutti i costi al pubblico ludibrio senza curarsi delle conseguenze".

L’episodio è stato immediatamente segnalato alla Digos e nelle prossime ore Francesco Azzolini provvederà a depositare la relativa denuncia in procura. "Come presidente provinciale e capolista di Fratelli d’Italia – conclude Balboni – esprimo a Francesco la mia piena e assoluta solidarietà e colgo l’occasione per invitare, ancora una volta, gli avversari politici ad evitare polemiche strumentali tese ad alzare oltre misura il livello del confronto politico, facendolo scadere in aggressione personale. Un clima di scontro non giova a nessuno, in particolare al confronto che deve rimanere sempre sul piano delle idee e delle proposte evitando così il rischio che qualche mente troppo influenzabile possa passare dalle parole ai fatti".

Proprio sulla vicenda Azzo Novello, ieri era intervenuto il vicesindaco Nicola Lodi in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Pd Davide Nanni: "La chiusura era temporanea – così Lodi – perché sperimentale. Volevamo capire attraverso i dati dei tecnici se ci sarebbe stato un miglioramento della viabilità, che non c’è stato. Tra martedì e mercoledì verrà riaperta la strada. La decisione non è dovuta a firme o proteste, o alle consuete strumentalizzazioni politiche. Ripeto: era una chiusura sperimentale ed era quindi prevista prima o poi una riapertura, nel caso non avesse comportato miglioramenti alla viabilità".