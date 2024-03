Il caso Assange. Un confronto in municipio

Oggi alle 17.30 nella sala dell’Arengo do palazzo Municipale avrà luogo un incontro pubblico con Sara Chessa, giornalista e attivista per la libertà di informazione, autrice del libro ‘Distruggere Assange. Per Farla finita con la libertà di informazione’ (Castelvecchi Editore, 2023). L’incontro pubblico sarà l’occasione per trattare le tematiche contenute nel volume, in particolare l’importanza della libertà dell’informazione per una società civile e democratica e la conoscenza dei diversi aspetti del caso Assange.