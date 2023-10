Il caso che fa scuola. La battaglia della Cgil : "Niente obbligo di armi per la polizia locale"

Per gli agenti di polizia locale girare armati non è obbligatorio. A stabilirlo è la sentenza della Corte d’Appello che ha sancito definitivamente il diritto all’obiezione di coscienza. La funzione pubblica Cgil e un agente hanno vinto una battaglia legale iniziata nel 2021 dopo che quest’ultimo era stato rimosso dalle sue mansioni di vigile di quartiere e affidato d’ufficio alla Centrale Radio Operativa, per non avere rinunciato all’obiezione di coscienza e, quindi, per non aver cambiato la propria idea sul vedersi assegnate armi. Il trasferimento dai servizi esterni a un ufficio interno comportò, fra l’altro, una relativa diminuzione dello stipendio. L’agente di polizia locale e il sindacato Funzione Pubblica Cgil avevano quindi portato in tribunale il Comune, convinti che l’amministrazione, armando il Corpo, avesse assunto un "comportamento discriminatorio" verso gli obiettori di coscienza. E il giudice nell’aprile scorso aveva dato, in primo grado, loro ragione riassegnando l’agente ai servizi esterni. Il braccio di ferro, però, non era affatto finito: nella primavera scorsa il Comune aveva deciso di ricorrere in appello. Qualcosa, però, negli ultimi mesi, deve aver convinto l’amministrazione che le vie legali avrebbero comportato un’altra sconfitta. E così, l’ultimo atto della querelle, si è consumato in questi giorni alla Corte d’Appello: "Siamo arrivati a una conciliazione nella quale la Funzione pubblica e l’Agente obiettore – spiega Marco Blanzieri, segretario generale della Fp Cgil – hanno rinunciato al risarcimento economico riconosciuto dal giudice di primo grado, ma il Comune ha rinunciato al ricorso. Insomma, abbiamo ‘inchiodato’ per sempre questa sentenza. Il verbale di conciliazione è una grande vittoria, sancisce il principio in base al quale un agente della polizia locale non può essere obbligato all’utilizzo dell’arma o discriminato nel caso in cui rifiuti di portarla. La partita in tribunale è chiusa e la sentenza farà giurisprudenza". Una vicenda che ricorda l’importanza del sindacato nella difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. "Per essere stato confinato in ufficio, senza possibilità di svolgere servizi fuori, all’agente era stata decurtata la quota di indennità – spiega Silvia Pivetti della Fp Cgil Ferrara –. Una doppia discriminazione che il giudice di primo grado nella sentenza ha sottolineato parlando proprio di ‘comportamento discriminatorio’". Funzione pubblica da ora in poi vigilerà sui bandi per assumere nuovi agenti di polizia locale: "Siamo pronti a contestarli nel caso venga richiesto come requisito obbligatorio l’arma". Grazie alla sentenza, infine, nel comando di Ferrara è stata riconosciuta l’obiezione di coscienza anche per dieci donne della polizia locale.

Matteo Radogna