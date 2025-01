Il caso del carabiniere Vassallo. Medaglia sospesa, parla lo storico:: "La Germania dice che fu deportato"

di Mario Bovenzi

Non verrrà consegnata oggi, giornata della memoria, la medaglia d’onore nel nome di ’Vassallo Giuseppe fu Angelo, classe 1906’, così si legge nell’atto di morte del carabiniere. Ucciso l’8 maggio 1945 a Filo, frazione d’Argenta. C’è un’istruttoria in corso, chiesta da Anpi e Comune di Argenta. Sotto i riflettori il suo passato, dubbi sulla sua vicinanza alla repubblica di Salò, ombre anche sulla prigionia nei campi di concentramento in Germania. La medaglia d’onore un tributo. "Ma quali dubbi sulla prigionia in Germania, è tutto vero", dice Gian Paolo Bertelli, 72 anni, consulente storico di Anmig (associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra). Da 25 anni scava nel passato, raccoglie e conserva documenti sui caduti, della prima e della seconda guerra mondiale.

Lei ha un archivio con 10mila volti. Chi lo dice che è stato deportato in Germania?

"Proprio la Germania. Ho detto più volte che il sito Arolsen pur conservando milioni di schede non ha in archivio tutti i nomi degli oltre 600.000 Imi. Oggi saranno consegnate 15 medaglie, solo per tre di essi ho trovato riscontro sul sito dell’Arolsen".

E’ un archivio, di cosa sta parlando?

"Certo che è un archivio. Arolsen è il centro internazionale per la persecuzione nazista e possiede l’archivio più completo al mondo sulle vittime e sui sopravvissuti del nazionalsocialismo. Il patrimonio comprende documenti sulla deportazione per lo sterminio, sulla detenzione nei campi di concentramento e nelle carceri, sul lavoro forzato e sull’immediato dopoguerra, file del Child Tracing Service e molto altro ancora".

Ha avuto contatti con loro, ha chiesto di sapere la verità su Vassallo?

"Certo, più volte".

Perché allora manca quel nome, il nome del carabiniere? "Torno a ripetere perché forse non ci capiamo. A causa della loro originaria funzione di servizio di tracciamento, gli archivi sono organizzati principalmente in base ai nomi delle vittime e dei sopravvissuti. L’indice centrale dei nomi contiene i documenti di 17,5 milioni di vittime, organizzati in ordine alfabetico e fonetico, facilitando così la ricerca nel nostro patrimonio documentale. In questo fascicolo non ci sono informazioni sulla persecuzione e sul destino della persona in questione. Si riferiscono proprio a Vassallo. E sono loro, dalla Germania, a precisare che i loro dati non pretendono di essere completi. Molti documenti furono distrutti durante e subito dopo la guerra. Così mi scrivono nella lettere che mi hanno inviato. Lettere firmata da Heike Müller, Reference Services. Ci terrei poi che venisse riportata la conclusione della loro lettera. Documento inviato prima che nascessero tutti questi dubbi, prima dello stop alla medaglia".

Che cosa scrivono?

"Queste parole, lascio a voi ogni valutazione. ’Gentile. È normale che non sia nel nostro database, perché non ci sono gli Imi, ma solo i deportati dei Kz. Siamo molto felici della medaglia che ha ricevuto’. Così saluta l’archivio della Germania. Purtroppo è andata in un altro modo".