Il caso Goro, tanti occupati ma pochi diplomati

Una delle grandi piaghe che storicamente attanagliano la nostra provincia è quella dell’abbandono scolastico. Il Basso Ferrarese, in particolare, registra uno dei tassi più alti sicuramente a livello regionale, ma non solo. Di grande interesse è il focus su Goro realizzato dal Centro ricerche documentazione e studi economico sociali, che per abbandono scolastico è quinta in Italia e prima in Emilia Romagna e, ciò nonostante, il paese sulla Sacca ha il più alto tasso di occupazione fra i Comuni dell’area interna.

La principale attività economica del territorio è infatti quella della pesca, e per fare il pescatore non serve avere alcun titolo di studio, mentre sono necessari i titoli marittimi, che sono obbligatori e che ogni pescatore deve possedere: si determina così la situazione per cui Goro, con 3.450 abitanti, ha 1.300 pescatori che però quest’anno hanno incontrato enormi difficoltà nella loro attività principale e cioè la raccolta delle vongole in Sacca, a causa del granchio blu.

Una situazione che crea una sorta di impasse. Questi lavoratori, infatti, sono privi di titoli di studio e non possono essere perciò riconvertiti in altre attività alternative alla pesca, essendo il diploma ormai necessario per fare qualsiasi lavoro che non sia quello, appunto, del pescatore. Tra l’altro a Goro non ci sono scuole di istruzione superiore. Bisogna infatti andare a Codigoro che offre solo alcuni istituti.

Chi volesse frequentare altre scuole da Goro non può farlo perché mancano i mezzi di trasporto pubblico che consentano collegamenti con Ferrara o con Ravenna. Ciò nonostante, a Goro col Pnrr verranno investiti 9,4 milioni di euro per le scuole, oltre ad altri 1,55 milioni per la cultura.

