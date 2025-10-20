Il caso mafia nigeriana. Vikings, c’è l’Appello bis. A dicembre ancora in aula

Il caso mafia nigeriana si appresta a tornare in un’aula di giustizia. Dopo il verdetto della Cassazione sui tredici imputati accusati di far parte del clan degli Arobaga-Vikings, gruppo riconosciuto come associazione a delinquere di stampo mafioso dedita principalmente allo spaccio, la vicenda dovrà affrontare un nuovo vaglio dei giudici di Appello per definire una questione tecnica, ma che potrebbe avere ricadute sul calcolo delle pene. Sotto la lente del tribunale ci sarà infatti la transnazionalità del reato, che secondo la Suprema corte merita una nuova valutazione. Da qui l’annullamento da parte degli ermellini della sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante in questione e con rinvio per un nuovo processo. L’Appello bis è stato fissato per il 16 dicembre.

Il parziale annullamento del verdetto non scalfisce però il nocciolo dell’inchiesta sui Vikings, e cioè l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Le parole dei giudici romani, espresse nelle motivazioni, lasciano pochi dubbi sulla ‘mafiosità’ del clan. Nel ritenere corrette le valutazioni dei tribunali di primo grado e d’Appello, la sesta sezione penale evidenzia come siano emersi "gli elementi sintomatici della forza intimidatrice del gruppo" con particolare accento "sull’assetto organizzativo, connotato da specifiche regole interne e da una struttura di carattere gerarchico ispirata al modello del ‘cult’ madre nigeriano, dalla suddivisione dei ruoli e da riti di affiliazione anche violenti, nonché sulla commissione di una serie di reati, specialmente contro la persona, con l’uso di armi (il machete)".

In questo modo, così la sentenza, il clan "esercitava il controllo sul territorio proponendosi come gruppo egemone rispetto a quello rivale degli Eiye (di cui uno degli esponenti di spicco fu vittima di un tentato omicidio a colpi di machete di via Morata, ndr)". E ancora. "L’esercizio della violenza – scrivono gli ermellini – era diffuso quale regola di disciplina interna, funzionale al mantenimento dell’ordine gerarchico e al rispetto delle regole proprie del sodalizio, nonché come principale forma di lotta nei confronti del gruppo rivale e di reclutamento" di nuovi membri. Fermi restando questi concetti, non resta ora che attendere l’ultima decisione prima di dichiarare la vicenda definitivamente chiusa.

f. m.