Il caso Mazzoni Il verdetto del giudice "La banca risarcisca i clienti dell’ex broker"

di Federico Malavasi

Dalle aule di giustizia estensi rispunta il nome di Raffaele Mazzoni. Era il 2013 quando l’ex broker di banca Mediolanum è svanito nel nulla lasciando dietro di sé un buco da undici milioni e 150 famiglie che hanno visto finire in fumo i propri risparmi. A dieci anni dall’esplosione della vicenda (e a filone penale ormai ampiamente concluso con la condanna definitiva del mediatore finanziario di Jolanda di Savoia per truffa e abusivismo finanziario), ecco che il caso rispunta con due verdetti del tribunale civile. Stavolta però, a essere chiamata in causa è stata la banca, la quale ora dovrà risarcire i clienti che non hanno rinunciato a parte del proprio risarcimento danni, procedendo anche in quella sede . Ad annunciare il nuovo sviluppo legato alla vicenda Mazzoni è il Codacons. L’associazione, attraverso i propri legali guidati dall’avvocato Bruno Barbieri, ha assistito una ventina di risparmiatori (a fronte di altri ottanta che hanno accettato di transigere la controversia) in altrettanti procedimenti incardinati in parte davanti al tribunale di Ferrara e in parte davanti a quello di Milano.

Di questi venti giudizi, i primi due sono stati definiti nei giorni scorsi proprio nelle aule di Borgo dei Leoni. I giudici Mauro Martinelli e Maria Marta Cristoni hanno emesso il loro verdetto dopo che la banca, nel corso del processo, ha rifiutato la proposta transattiva avanzata dallo stesso tribunale. In entrambi i casi l’istituto di credito è stato condannato a pagare integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese legali e di giudizio. E non si parla di spiccioli. La banca dovrà infatti versare ai propri ex clienti in un caso 60mila euro (oltre a una provvisionale di novemila già pagata al termine del procedimento penale) e nel’altro 75mila euro (a cui va sommata la provvisionale da 17mila euro già pagata a suo tempo). "Il Codacons – commenta l’avvocato Barbieri – confida in un esito positivo anche delle altre cause pendenti e identifica in un comportamento immotivatamente non collaborativo della banca la ragione dei tempi così lunghi per giungere alla fine di questa vicenda giudiziaria. Confidando in un ripensamento di questa politica giudiziaria, il Codacons, tramite i propri legali, continuerà ad affiancare e difendere in questa, come in molte altre vicende, tutti i risparmiatori vittime di truffe o comportamenti scorretti da parte di finanziarie o istituti di credito".

Il caso Mazzoni esplode nel 2013. È un fulmine a ciel sereno che incenerisce in un istante i sudati risparmi di tantissime famiglie del Ferrarese. Per tutti quelli che gli hanno affidato i propri soldi, Raffaele è uno di casa. Non un freddo e arido burocrate, ma la persona a cui si dà del tu, al quale si offre il caffè e con il quale non si parla solo di investimenti e titoli. Per questo, quando svanisce nel nulla lasciando decine di clienti sul lastrico, nessuno riesce a capacitarsene. Sarà il certosino lavoro di procura e guardia di finanza a ricostruire i contorni di una vicenda che aveva ormai assunto i contorni di una enorme truffa. Mazzoni, rispuntato dopo qualche tempo dalla sua ’scomparsa’, finisce a processo con accuse pesanti. Il 19 gennaio del 2017 il giudice Debora Landolfi emette la sentenza di primo grado. Solo per leggere il dispositivo impiega mezzora. Il sunto è undici anni e sette mesi di reclusione, ventiduemila euro di multa, interdizione dai pubblici uffici e due milioni di risarcimento danni a banca Mediolanum, nella sua veste di parte civile. Nel 2019, in Appello, la prescrizione ‘lima’ la pena facendola scendere a otto anni e sei mesi. A chiudere i conti sarà la Cassazione pochi mesi più tardi.