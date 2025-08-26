Il caso Motorizzazione: "Avidi e spregiudicati, un meccanismo rodato"

Un meccanismo "ben rodato" che ha condotto a un numero "impressionante di reati" e di condotte che si connotano per "sicura gravità". Sono circa 400 le pagine con le quali il giudice dell’udienza preliminare Danilo Russo motiva la sentenza del processo sul giro di mazzette per le revisioni di mezzi pesanti in Motorizzazione. Il verdetto è di gennaio e al gup sono stati necessari diversi mesi per mettere nero su bianco, episodio per episodio, il ‘traffico’ scoperto da polizia stradale e guardia di finanza, sotto il coordinamento del pubblico ministero Andrea Maggioni. Il processo – 72 imputati – si era concluso il 10 gennaio con 19 condanne e 17 assoluzioni tra quanti avevano scelto il rito abbreviato, 17 patteggiamenti, 15 rinvii a giudizio e 6 non luogo a procedere.

Tra i condannati in abbreviato i tre soggetti ritenuti dagli inquirenti il perno del ‘sistema’: gli ex dipendenti della Motorizzazione Cesare Franchi ed Edoardo Caselli (difesi dagli avvocati Alberto Bova e Ciriaco Minichiello) e il titolare di un’agenzia di autopratiche, Alessandro Barca (avvocato Alessandro Valenti). Ai tre sono state inflitte le pene più severe. Franchi – l’unico ad aver ammesso le proprie responsabilità – è stato condannato a sei anni di reclusione, Caselli – che ha sempre respinto le accuse – quattro anni e un mese, Barca quattro anni.

Secondo l’impianto accusatorio (falso e corruzione i reati contestati a vario titolo), in cambio di mazzette tra i 50 e i 250 euro e in certi casi con l’intermediazione del titolare dell’autopratiche, i funzionari dell’ente di via della Canapa avrebbero fatto superare la revisione a camion che, in circostanze normali, difficilmente avrebbero avuto il via libera. Sotto la lente degli inquirenti erano finite le revisioni di centinaia di autocarri. Nelle 400 pagine di sentenza, il giudice Russo analizza ogni singolo episodio contestato, ricostruendo le dazioni di denaro, l’iter che ha portato al rilascio della falsa revisione e la responsabilità dei soggetti di volta in volta coinvolti. Ovviamente, il focus del magistrato si sofferma a lungo sui tre principali imputati.

In più occasioni, Russo sottolinea come il modus operandi fosse "ricorrente", evidenziando al contempo come non sia possibile ridurre quei passaggi di denaro a semplici "regalie", respingendo quindi la lettura sostenuta a più riprese dai difensori. Per quanto riguarda Franchi, la sentenza parla di un numero "davvero impressionante di reati", circostanza che attesterebbe una "spiccata capacità a delinquere del reo, in grado di commettere illeciti quasi con cadenza giornaliera e anche più volte nell’arco della stessa giornata". Il funzionario, così il giudice, "ha dimostrato di essere particolarmente a suo agio nel sistema corruttivo, gestito con innegabile spregiudicatezza" e con "vantaggi economici considerevoli". Anche Caselli, secondo Russo, ha dato dimostrazione di "uno spregiudicato utilizzo delle funzioni pubbliche" avendo, nel caso più grave che gli viene contestato, attestato la revisione "di un mezzo che stava circolando in condizioni palesemente scadenti", con conseguente rischio per la sicurezza stradale.

Lo stesso Caselli viene poi ‘strigliato’ per il suo comportamento processuale, non essendo andato, secondo il magistrato, "oltre generiche e confusionarie ammissioni a denti stretti, cercando di giustificare la percezione di denaro, solo se ben immortalata dalle telecamere, sia sotto il profilo semantico (mancette e non mazzette) sia richiamandosi a una disinteressata riconoscenza" da parte di altri. Si sarebbe inoltre mostrato "intemperante, alzando la voce di fronte alle domande del pm". Barca, infine, "teneva sostanzialmente a libro paga due pubblici funzionari e, sfruttando l’avidità di costoro, è riuscito ad aggirare i tempi lunghi d’attesa, così da attrarre maggiore clientela e ricavare maggiori guadagni".

In un passaggio, il giudice si sofferma infine sulla utilizzabilità delle intercettazioni, oggetto di diverse schermaglie in aula con i legali delle difese. In particolare, riguardo alla questione relativa all’assenza dei brogliacci, il gup specifica che, alla luce degli atti, "non vi è alcun dubbio in ordine all’esistenza delle singole conversazioni di cui si darà conto". Quanto poi all’effettiva riconducibilità delle conversazioni ai soggetti indicati dalla polizia giudiziaria quali interlocutori, "gli univoci e precisi elementi forniti consentono di ritenere positivamente accertata l’identità" degli interlocutori stessi. Lette le motivazioni, la palla torna ai difensori che dovranno valutare l’Appello.