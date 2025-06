Il caso Nicola Lodi finisce in parlamento

La presenza dell’ex vicesindaco Nicola Lodi alle celebrazioni del 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri diventa un ‘caso’ nazionale. È la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi – compagna dell’avvocato Fabio Anselmo che nei giorni scorsi aveva stigmatizzato la presenza di Lodi fra le autorità alla cerimonia – a presentare un’ interrogazione scritta ai ministri della Difesa Guido Crosetto e dell’Interno, Matteo Piantedosi. La senatrice di opposizione chiede se "i ministri siano a conoscenza dell’accaduto; se non ritengano inopportuno che una persona condannata per un reato che disonora le cariche pubbliche e che accusi la magistratura di intervenire per distruggerlo politicamente, possa essere invitato a sedersi tra le massime cariche locali" e infine se "Lodi attualmente ricopra una carica istituzionale nel Governo o abbia ricevuto incarichi". Ricostruendo l’affaire Cidas, Cucchi ricorda che "in base alla legge Severino, Lodi è stato sospeso dalla carica di assessore per 18 mesi, e non ricopre attualmente nessun incarico istituzionale".