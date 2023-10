Il caso Ovadia tra giusti rilievi e pièce teatrale

Bendin

Per il resto, detto con franchezza e a mente fredda, tutto il cosiddetto ’caso Ovadia’ mi è sembrato un film già visto, in cui ognuno ha recitato

(in buona fede, s’intende) la propria parte. C’è l’artista (di sinistra) che attacca Israele (sai che novità...) e il politico

(di destra) che lo richiama all’ordine, seguito da altri che invocano le dimissioni; l’artista s’indigna e annuncia di voler lasciare il posto. Subito dopo, come un riflesso pavloviano, parte il coro: "Questa è censura!". Perfino il sindaco Fabbri ha rispettato il copione non prendendo una posizione ("mi dispiace ma accetto le dimissioni") e stimolando nel Pd una domanda: "Quindi sta

con Sgarbi o con Balboni?".

La verità è che le posizioni di Ovadia su Israele sono note da decenni e che nessuno si è mai sognato di censurarlo. Non ne era a conoscenza chi l’ha scelto per guidare il teatro Abbado?

Nei confronti delle sue dichiarazioni (legittime, per carità, ma a giudizio di molti forse inopportune "a cadaveri israeliani ancora caldi", come si suol dire con una brutta espressione), si è levata una normale critica politica. O essa vale solo a senso unico? E’ vero che Fd’I tende a mostrare i muscoli in vista del 2024 e che le dimissioni del direttore erano state invocate altre volte

però - diciamocelo ancora con estrema franchezza - in Italia una richiesta di dimissioni non si nega a nessuno, la censura qui non c’entra! I temi veri che la questione pone sono, a mio giudizio altri, e ben più seri:

1) che limiti ha la libertà d’espressione? Da irriducibile liberale dico "nessuno" ma servirebbero sempre buon senso e misura, specie quando si ricoprono incarichi delicati e i temi sui quali si dibatte sono caldissimi e necessiterebbero di maggiore ponderazione; 2) alla fine di tutto, questa polemica ha scalfito (non danneggiato) l’immagine del nostro teatro, istituzione culturale prestigiosa, dove lavorano tecnici e maestranze di prim’ordine, già finito nella bufera dopo il forfait di Mario Resca. In un mondo ideale, gli attori di questa pièce si metterebbero attorno a un tavolo per comporre la querelle. Ma così non sarà.