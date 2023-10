Il caso Ovadia tra giusti rilievi e pièce teatrale

aspetto più paradossale, e se volete pure gustoso, di tutta la vicenda Ovadia - cioè le dimissioni (per il momento, solo annunciate) del direttore del Teatro comunale ’Abbado’ dopo le proteste di una parte della politica per le sue veementi dichiarazioni contro lo Stato di Israele - è che la parte del moderato l’ha fatta Vittorio Sgarbi, uno che di solito non le manda a dire. Sì, perché il sottosegretario, mentre infuriava la polemica sui giornali locali e nazionali, richiamava Ovadia "al contegno e alla umana pietà per le vittime innocenti, che sono posizioni necessarie e preliminari a qualunque riflessione politica". Meraviglioso, oltre che pienamente condivisibile.