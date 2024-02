Il ’caso’ Resistenza. L’ordinanza e i lavori: "Progetto già inviato". La Giunta: "Mai ricevuto"

Di Bisceglie

Il ’caso’ Resistenza scende in piazza. Ma per ripercorrerne l’epopea, bisogna fare un passo indietro. Era il giorno dopo Ferragosto, lo scorso anno. Porta quella data, l’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Alan Fabbri per la "messa in sicurezza dell’immobile ubicato in via della Resistenza, 34". Sì, la sede dell’omonimo centro sociale. Per raccontare l’epopea di un luogo di aggregazione finito al centro di una polemica che ha infiammato e sta infiammando tutt’ora il dibattito, bisogna ricorrere agli atti. E non solo. L’ordinanza di Fabbri fu all’origine della lunga odissea. Ma la decisione di svolgere i lavori per rimettere in sicurezza il locale ha un’origine ancora precedente. Il primo sopralluogo – informale – venne fatto dall’assessore al Patrimonio, Angela Travagli il 5 settembre 2022. Da allora, poi, le cose sono evolute. Ma il punto reale è che "al momento il Comune non ci ha ancora concesso l’incontro con i tecnici che abbiamo chiesto almeno una quindicina di volte". A rispondere al Carlino, è Francesco Ganzaroli, presidente del centro sociale La Resistenza che più volte ha chiesto lumi. "Ma non mi è mai arrivata una risposta, tanto meno sulle reali intenzioni di destinazione d’uso alternativo che il Comune vuole attribuire a quell’immobile". Ma andiamo con ordine. L’atto firmato da Fabbri non solo disponeva il divieto di accesso ai locali – in stato conservativo precario – ma imponeva che gli interventi di messa in sicurezza fossero realizzati entro trenta giorni dall’emissione dell’ordinanza. Ossia dopo la seconda metà di settembre. A fronte di una richiesta di proroga dei termini, viene concesso un altro mese di tempo. Nel frattempo, nel marzo scorso, Francesco Ganzaroli e Milvia Migliari (presidente, all’epoca, di Ancescao), vengono auditi in commissione consiliare. Il 13 novembre, poi, Ancescao invia un’altra missiva al Comune nella quale, oltre a ricostruire l’iter che fino ad allora era stato affrontato, fa esplicita richiesta di un incontro. "Un incontro che, tuttavia, non c’è mai stato", ribadisce Ganzaroli. Per la verità, il 28 febbraio 2023, il sindaco Fabbri ricevette sia Ganzaroli che Migliari. Un’occasione interlocutoria, per lo più.. Da allora "le comunicazioni con il Comune sono state di fatto interrotte unilaterlamente", sostiene il presidente della Resistenza che l’altro giorno ha organizzato una manifestazione di piazza proprio per esprimere la sua preoccupazione. Dal Comune, tuttavia, fanno sapere che "non è mai arrivato alcun progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’immobile". Sì, perché l’incontro – come spiegano dalla Resistenza – "sarebbe stato funzionale a prendere accordi su come procedere con gli interventi". Ma l’amministrazione, stando a quanto ci viene detto in Comune, "era già tutto specificato all’interno dei documenti e dei provvedimenti che abbiamo fatto pervenire al centro sociale e ad Ancescao". Per cui, in sostanza, per il Comune era già tutto definito. Mentre per la Resistenza no.

"L’incontro con i tecnici del Comune – spiega Ganzaroli – benché non ci sia mai stato concesso, sarebbe stato fondamentale. Perché avremmo pianificato assieme alcuni dettagli e alcune competenze, in particolare sull’impianto elettrico e sugli interventi di manutenzione straordinaria". A ogni modo, il Comune sostiene di non aver mai ricevuto il progetto, mentre Ganzaroli sostiene che la bozza del piano di riqualificazione sia stata inviata "il 16 novembre scorso". A questo punto è evidente che la questione sia tutta politica. Per la verità lo era già: fu la consigliera dem, Ilaria Baraldi a sollevare per prima il ‘caso Resistenza’ in Consiglio Comunale. Tra l’altro, per finanziare gli interventi, il centro sociale ha organizzato una raccolta fondi, che è arrivata a toccare i sedicimila euro. Va detto, comunque, che anche il sindaco Fabbri nei mesi scorsi era intervenuto – dopo aver incontrato i residenti della zona – e aveva chiarito la posizione della Giunta. "Dopo sopralluoghi e incontri, alla presenza dei tecnici del Comune e dell’assessore competente – così Fabbri nel marzo scorso – si è appreso che l’attività che attualmente si svolge non è rivolta agli anziani, è stata anche rilevata la presenza di manufatti e opere straordinarie non comunicate e negli anni non è mai stata fatta nessuna pratica edilizia per manutenzione o ristrutturazione del fabbricato". Di tutt’altra opinione è invece la candidata sindaca della Comune, Anna Zonari che ha preso posizione a margine della manifestazione dell’altro giorno. "Questa Giunta – così Zonari - ha sottratto uno spazio associativo non solo ai giovani, ma a migliaia di cittadini che in questo luogo riconoscono uno spazio culturale prezioso. Nel nostro ‘quasi programma’, saranno garantiti gli spazi all’associazionismo e al volontariato e il supporto ai giovani, dal lavoro, alla cultura, all’arte".